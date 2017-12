FOTO | Aasta parimad võrkpallurid on Kertu Laak ja Robert Täht

Vastavatud rannavõrkpalli sisehallis Teras Beachil toimunud Eesti võrkpalli aastalõpupeol kuulutati välja 2016/2017 hooaja parimad võrkpallurid, treenerid, kohtunikud ja sekretärid.

Parima naisvõrkpalluri tunnustuse pälvis vaid 19-aastane Kertu Laak, kes vaatamata oma noorusele on tõusnud rahvusnaiskonna üheks rünnakuliidriks ja mängib koondise viimaste aastate uues tõusus suurt rolli. Tuule sai ta tiibadesse Kohilast ning eelmisel kevadel vedas Laak Kohila Eesti meistriks ja Balti liigas hõbedale. Samuti kuulus diagonaalründaja liiga sümboolsesse koosseisu ja oli Balti liiga suurim skooritegija. 2017. aasta sügisel alustas Laak mängimist välisklubis, liitudes Soome naiskonna Salo LP Viestiga.

Parimaks meesvõrkpalluriks valiti teist aastat järjest rahvusmeeskonna nurgaründaja Robert Täht, kes on suutnud end mõne aastaga ka Euroopas pildile mängida. 24-aastasest Tähest on kujunenud koondise selge liider. Lisaks on ta tugevas Poola meistriliigas osaleva Lubini Cuprumi üks põhimehi ja aitas klubi eelmisel hooajal 6. kohale. Lõppeval aastal aitas Täht rahvusmeeskonnal võita Maailmaliiga 3. tugevusgrupi ja edukalt esineda MM-valikturniiridel ja EM-finaalturniiril. EM-i alagrupiturniiril valiti ta A-alagrupi parimaks nurgaründajaks.

Eesti aasta parim mees- ja naisvõrkpallur selgusid treenerite, spordiajakirjanike ja rahvahääletuse tulemuste liitmisel.

Parima treeneri autasu pälvis teist aastat järjest Rakvere Võrkpalliklubiga suuri tegusid teinud Urmas Tali. Tali juhtis Rakvere suurüllatusena kolme Balti riigi klubisid ühendavas Credtit24 Meistriliigas kullale. Poolfinaalis alistati põhiturniiri võitnud Bigbank Tartu ja finaalis viies geimis tiitlikaitsja Pärnu. Lisaks võttis meeskond tema juhendamisel karikavõistlustel hõbeda. 2017. aasta sügisel võttis Tali vastu väljakutse asuda juhendama Eesti võrkpallimaastiku uut tulijat Saaremaa Võrkpalliklubi.

Aasta parim noorvõrkpallur on naistest nagu eelmiselgi aastal Kohila VK ridades ja rahvuskoondises säranud Kertu Laak. Noormeestest valiti parimaks Dmitri Korotkov (VK Täht).

Rannavõrkpallis osutusid noortest parimaks Jade Šadeiko / Katariina Vengerfeldt ja Rasmus Meius / Märt Tammearu, täiskasvanutest Kristi Nõlvak / Mari-Liis Graumann ja Kusti Nõlvak / Mart Tiisaar.