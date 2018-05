Flora peatreener: vaja on leida lisajõud, et ka viimane minut vastu pidada

Tallinna FC Flora peatreeneri Jürgen Henni sõnul näitasid tema hoolealused viimasel hetkel kaotatud võidust hoolimata sisu ja tugevat esitust.

Flora pääses kodus FCI Levadia vastu esimesel üleminutil Gert Kamsi karistuslöögist 2:1 juhtima, aga Igor Dudarevi tabamus viiendal üleminutil tähendas vaid viigipunkti, kirjutab ERR Sport.

"Vastasele kuni lõpuni ei pakkunud väga palju võimalusi. Järelikult on veel vaja leida kuskil see lisajõud, et tugevates mängudes ka viimane minut veel vastu pidada," lausus Henn ERR-ile. "Sellest on praegu puudu jäänud."

"Kahjuks juba teist korda sel hooajal peame tõdema, et me ikkagi lõpuni ei suuda keskenduda," nõustus kapten Gert Kams. "Kalju lõi meile 90+3 ja nüüd täna ka põhimõtteliselt viimane pall mängus ja löödi viigivärav. Väga kahju!"