Fännid on Eesti võrkpallimeeskonda toetatud juba enam kui 20 000 euroga

Võidukas võrkpallimeeskond Foto: CEV

Eesti meeste võrkpallikoondise fännid on ühisrahastusplatvormi Hooandja vahendusel toetanud rahvusmeeskonda enam kui 20 000 euroga, mis tähendab, et plaanitavast lõppeesmärgist lahutab vaid 15 protsenti. Sihiks on koguda 24 000 eurot ning projektile saab „hoogu andaˮ 28. veebruarini.