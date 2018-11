Euroopa võrkpalliauhindade jagamisel sai ka Eesti esindaja üllatava kingi maailmameistrilt

Aasta treeneriks valitud belglane Vital Heynen üllatas sellega, et jagas ka ise väikesi kingitusi. Kõik CEVi juhid said temalt karbi Belgia šokolaadi. „Maailmameister suutis üllatada. Poola koondise peatreener Vital Heynen, kellele anti Euroopa võrkpalligalal täna aasta treeneri auhind, üllatas kohalolijaid sellega, et tänas omalt poolt vastu Euroopa võrkpallijuhte Belgia šokolaadikarbiga. Vital pani autogrammi ka,” teatas Pevkur sotsiaalmeedias.

Aasta meesvõrkpalluri tiitli sai MM-i MVP Bartosz Kurek, naistest tunnustati teist aastat järjest serblanna Tijana Boškovici. Rannakuningateks kuulutati noored norralased Anders Berntsen Mol ja Christian Sandlie Sorum, naistest teenisid parima rannavolle paari nimetuse tšehhitarid Barbora Hermannova ja Marketa Slukova. Naiste treenerite osas polnud valik keeruline – Zoran Terzic on juhendanud Serbia naiskonda 2002. aastast alates ja lisas tänavu kahele EM-tiitlile (2011 ja 2017) ja olümpiahõbedale (2016) MM-tiitli.

Aasta võistluseks kuulutati lumevolle EM, eriauhind anti noortele venelastest rannapalluritele Deniss Šekunovile (17) ja Dmitri Veretjukile (16), kes on valitsevad Euroopa meistrid U20 klassis ja maailmameistrid U19 klassis ning tulid tänavu U22 klassi EM-il neljandaks.