Euroopa liigad läksid täistuuridel käima, Eesti võrkpallurid võtmerollides

Šveitsi kõrgliigas Luzerni Volley ridades mängiv nurgaründaja Kevin Saar ei suutnud oma uut koduklubi liiga avamängus võiduni aidata, kui 1:3 (25:27, 24:26, 25:12, 23:25) jäädi alla Bernile.

Tavapäratult ainsa eestlasena Prantsusmaa meeste kõrgliigas kaasa tegev Martti Juhkami aitas Tourcoingi 3:1 (25:17, 28:26, 24:26, 26:24) võidule Toulouse´i üle. Juhkami tegi kaasa kogu mängu, ent statistika on kahjuks poolik, mis ei võimalda tema punkte välja tuua. Prantsusmaa esiliigas Pariisi Volleys palliv Ardo Kreek aitas Pariisi klubi avavoorus kindla 3:0 (25:18, 25:22, 25:20) võiduni. Ka selle mängu statistika kahjuks saadavalt pole.

Prantsusmaa naiste esiliigas on Terville´i Florange alustanud hooaega kolme võiduga ja hoiab täiseduga liidrikohta. Tulemusega 3:0 on alistatud Institut Federal de Volleyball 2, Maugio ning Stade Laurentin. Tegu on tõelise Eesti klubiga, sest seal mängivad Kristiine Miilen, Kristel Moor, Polina Bratuhhina-Pitou ja Eliise Hollas. Prantsusmaa naiste meistriliiga pole veel hooaega alustanud, seal teevad kaasa veel kaks koondislast Anu Ennok ja Liis Kullerkann, kes mängivad koos Nancy Vandoeuvre´i ridades.

Suurepärases hoos jätkab Soome naiste meistriliigas Nette Peit, kelle kaks resultatiivset esitust aitasid LP Kangasala kahe võiduni. Esmalt oldi 3:0 (26:24, 28:26, 25:17) üle Kertu Laagi koduklubist Salo LP Viestist. Peit tõi võitjate parimana 17 punkti (+11), Laagilt selles kohtumises 10 silma ja efektiivsuses jäi Laak nulli. Teises kohtumises sai Kangasala Peidi 23 (+17) punkti toel samuti 3:0 (25:23, 25:23, 25:23) jagu Orivesi Ponnistuse naiskonnast. Laak ja Salo said nädala teises mängus samuti võidurõõmu maitsta, kui 3:0 (25:21, 25:20, 25:8) oldi üle Hämeenlinna esindusest. Laak tõi Salo edukaimana 13 punkti (+10). Kolmanda Soome meistrisarjas palliva Eesti koondislase Eliisa Peidi tööandja LP Vampula pidi vastu võtma 0:3 (17:25, 25:27, 20:25) kaotuse LiigaPloki naiskonnalt. Peit sekkus episoodiliselt ja tõi 1 punkti. Liigatabelis on Kangasala 2., Salo 4. ja Vampula 6.

Soome meeste kõrgemas seltskonnas said Andrus Raadik ja Savo Volley kirja 1:3 (25:20, 18:25, 17:25, 17:25) kaotuse Oulu meeskonnalt. Raadikult 14 punkti (+4). Savo pidas lõppenud nädalal ka karikasarja kohtumise esiliigaklubi Karjalaga ning kaotas 0:3 (23:25, 17:25, 20:25). Raadikult selles kohtumises 16 punkti (+10). Oliver Lüütsepa juhendatav Akaa Volley pidi tunnistama Oulu 3:1 (25:19, 17:25, 25:22, 25:18) paremust. Savo on hetkel 3., Akaa 6.

Soome esiliigas said sidemängija Tauno Lipp ja tema koduklubi KyKy-Betset eelmisel nädalal kirja võidu ja kaotuse. Esmalt kaotati 0:3(20:25, 19:25, 23:25) LeKile ning seejärel alistati KaVe 3:0 (25:22, 25:17, 25:16). Liigatabelis ollakse 2. kohal.

Karli Allik aitas Bukaresti Steaua Rumeenia kõrgliiga avavoorus 3:2 (23:25, 19:25, 25:22, 25:18, 25:18) võidule Deji Unireaga üle. Allik panustas võitu 7 punkti.

Luksemburgi kõrgliigas Strasseni naiskonnas mängiv Merlin Hurt pidi oma koduklubiga võtma vastu 0:3 (24:26, 23:25, 17:25) kaotuse. Liigatabelis ollakse 7. kohal.

Rootsis mängiv Anett Hollas ja Sollentuna alistasid sealses meistrisarjas 3:0 (25:19, 25:13, 25:18) Degerforsi. Eestlanna tegi kaasa avageimis ja panustas 1 punktiga. Liigatabelis ollakse 5. positsioonil.