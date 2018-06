Euroopa liiga võit. Maailmaliiga võit. Kuldliiga võit. Mis järgmiseks?

„We are the champions, my friend...” Kuldsed litrid. Medalid ja karikas. Võrkpallikoondis tegi seda jälle!

Vaata, kust tahad, aga järeldus on sama: senised tiigid on Sinilõvidele kitsaks jäänud. Tunamullu võideti n-ö vana (ja mitte väga tugev) Euroopa liiga, mullu Maailmaliiga kolmas tugevusgrupp ja nüüd uus (märksa kõvem) Euroopa Kuldliiga. Eesti koondis oleks justkui auga ära teeninud võimaluse proovida võimeid eliitseltskonnas, pusida selliste suurtega nagu Brasiilia, Itaalia, Poola, Prantsusmaa ja USA.