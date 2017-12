Ettepanek: kandku võrkpalli karikas Viljar Loori nime!

Tänavune võrkpallihooaeg on olnud teistsugune, Saaremaa meeskonna sünd on kõvasti särtsu juurde toonud. Nii mängulises mõttes kui ka publiku osas, Kuressaares on pidevalt palju rahvast tribüünil. Meeste karikafinaalis kohtuvad täna kell 19 kaks tiimi, kelle võidunälg on ääretult suur – Saaremaa VK ja Tartu Bigbank.

Saaremaa juhendaja Urmas Tali tõdeb, et ootused on kasvanud. „Selles mõttes on klubis olukord muutunud. Kui algselt räägiti, et võiksime ka midagi võita, siis nüüd leitakse, et peame võitma,” lausus Eesti aasta võrkpallitreeneriks nimetatud Tali, kelle sõnul ei tasu siiski unustada, et Saaremaa võistkond on suvel täiesti tühja koha pealt kokku pandud.

Soosikukoormat ta ei pelga, kuid vihast lahingut ootab küll. „Tankiga üle sõitmist ei tule. Sellist tanki pole kummalgi, pigem tuleb kaevikutes lahingut pidada,” kaldus Tali olukorda kirjeldades sõjaterminoloogiasse. Murekohaks on kahenädalane mängupaus ja küsimärgiks Hindrek Pulga kolmenädala tagune hüppeliigese trauma. „Vahepeal käisid meist igasugu haiguslained üle. Kuuekesi pole kuigi lõbus trenni teha. Aga nüüdseks oleme haigustest üle saanud,” kinnitas Tali.