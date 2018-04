Ennok juhib finaalseeriat, Raadik võitis Soomes pronksi, Vennol lõppes hooaeg

Kolmandat aastat järjest Šveitsi naiste meistriliiga finaalis mängivad Anu Ennok ja Pfeffingeni Sm´ Aesch asusid kolme võiduni kestvat seeriat Zürichi Volero vastu juhtima. Kodusaalis peetud avamängu võitis eestlanna koduklubi 3:1 (23:25, 25:22, 25:18, 25:22).

Ennok panustas võitu 12 punkti (+8), lüües 21 rünnakust punktiks 9 (43%). Kaks punkti lisandus servilt ja üks blokist, kirjutab volley.ee.

Eestlanna sõnas pärast kohtumist, et suurim murekoht oli täna servi vastuvõtt (25%), ent sellele vaatamata suudeti mäng enda kasuks pöörata. "Lõime kõrgeid palle ära. Vastuvõtt oli kehvake ja tavaliselt on niimoodi Volero vastu raske, aga täna saime hakkama. Tahtmine on üks asi, mida meil vast rohkem on kui Volerol," tõi nurgaründaja välja võidu peamised võtmekohad.

Kahel eelmisel hooajal on Ennok ja Pfeffingen pidanud finaalis Zürichi klubi paremust tunnistama ja loodavad seekordse seeria enda kasuks keerata. Järgmine mäng peetakse Zürichis 18. aprillil.