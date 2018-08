Endine tippmängija Kristjan Kais proovib kätt peatreenerina

Kaks aastat esindusnaiskonda vedanud Andrei Ojamets suundus Bigbank Tartu meeskonna peatreeneriks, temast tühjaksjäänud koha võtab sisse endine tippsportlane Kais, kirjutab volley.ee.

Kaisi sõnul loodab ta naiskonnaga näidata häid tulemusi. "Tartu naiskonna peatreeneri amet on minu jaoks suur au ja loomulikult suur väljakutse. Ootused ja eesmärgid on väga kõrged, tänud Andrei Ojametsale ja Hendrik Rikandile, kes on kahel viimasel hooajal teinud naiskonnaga väga head tööd. Otsuse tegi kergemaks teadmine, et SK Duo klubis on ühtne ja usaldusväärne tiim," rääkis Kais.

Uus peatreener keskendub ka järelkasvule. "Minu üheks eesmärgiks on senise võistkonna tuumiku edasiarendamine, teiseks ülesandeks SK Duo klubi andekate neidude integreerimine naiskonda, sest kolmel viimasel hooajal on meie klubi tüdrukud võitnud U-20 vanuseklassi meistritiitli," lisas Kais.