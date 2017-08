EMiks valmistuvad Sinilõvid kaotasid Hispaaniale, Venno jõudis väärika tähiseni

Mitmele põhimehele puhkust andnud Eesti võrkpallikoondis jäi viimases EM-finaalturniiri eelses sõprusmängus alla Hispaaniale 0:3.

Kokku mängisid need meeskonnad Tallinnas kolm sõprusmängu. Reedel ja laupäeval võitis Eesti 3:0, täna said vastased revanši. Kõigis kolme geimis teenisid Sinilõvid 22 silma.

Eesti alustas koosseisus Andres Toobal, Oliver Venno, Andrus Raadik, Kristo Kollo, Timo Tammemaa, Henri Treial, libero Denis Losnikov. Teise geimi lõpus kutsus peatreener Gheorghe Cretu 150. korda rahvusmeeskonda esindanud Venno puhkama ja saatis platsile Renee Teppani. Lisaks said kolmandas geimis platsile ka Oliver Orav ja Karli Allik, kes tegutses teist päeva järjest liberona. Täiesti vaba päeva said põhimeestest Kert Toobal, Robert Täht, Andri Aganits, Ardo Kreek ja Rait Rikberg.

Punktid jagunesid nõnda: Kollo 10, Treial 8, Tammemaa 7, Raadik 5, Teppan 4, Venno 4, Orav 1, Toobal 1.

Veidi murelikult teeb EMi eel Venno vorm ja rünnaku resultatiivus. Reedel lõi ta 16 tõstest ära 5 (31%), täna 18-st 4 (22%). "Eks oleks hea mängida, kui need numbrid oleksid kõrgemad," tõdes Kert Toobal, kelle arvates pole muretsemiseks siiki põhjust. "Loodan, et ta leiab oma õige teravuse. Kindlasti on ta palju väga tähtsaid mänge varem mänginud."

Laias laastus jäi kapten Toobal viimaste sõprusmängudega rahule. "See oli paras sissejuhatus, kõik said mängida, natuke saime koormusi jagada. Võibolla kahes esimeses kohtumises oleks võinud rohkem konkurentsi olla, isegi kui olime taga, ei tekkinud tunnet, et võiks kaotada. Hispaania on hea meeskond, ise nad eriti otsevigu ei tee, seega pall püsib mängus. Pilt oli kindlasti parem kui Hollandi vastu," võttis Toobal mängud kokku.

Eesti koondis on samuti EM-finaalturniiril mängiva Hispaaniaga pidanud sel hooajal koguni kaheksa mängu. Saldoks kuus võitu ja kaks kaotust, kusjuures allajäämiste puhul pole meie olnud parimas rivistuses.

Sinilõvid reisivad Poola EMile teisipäeval. Neljapäeval on vastaseks Soome, laupäeval Serbia ja esmaspäeval võõrustajad. Alagrupist pääseb edasi kolm paremat.