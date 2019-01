EM-valiksarjas punktitoojate tabeli tippu kerkinud Miilen: finaalturniiril ei tohi pussutada, tuleb täiega panna!

„Super! Nii lahe! Ära tegime! Super-tüdrukud! Eks näis, mis tunne on, kui EM-il kohal oleme,” kirjeldas ta esmaseid võidujärgseid tundeid. „Võidupisarat mul jah silme ei tulnud, aga see-eest Hanna Pajula nuttis kõigi eest! Fännidele tahaks suure aitähi öelda. Mul oli tegelikult isiklikult siin lihtsam mängida kui Eestis. Tugi oli olemas, aga mitte liiga palju. Ma ei võtnud vigu liiga südamesse ega tundnud survet, et pean hästi mängima ja kõik vaatavad.”

Miilen kogus tänases 3:1 võidumängus Soome üle 21 punkti, Kertu Laak lisas 19, Nette Peit 13 ja Kristel Moor 7. „Pean lihtsalt julgelt mängima, Tartus hakkasin kartma. Kõlab nõmedalt, aga mul oli seal lihtsam mängida kui Eestis. Tean kõiki Soome mängijaid, olen nende vastu mänginud, lähen julgelt alati peale, ei karda kedagi ega midagi. Aga teised kõik aitasid, see oligi tiimi võit – Nette tegi superserviseeria, Liis (Kullerkann) pani blokke, Kertu lõi kogu aeg. See oligi kõige toredam, et keegi ei kukkunud ära ja keegi ei pidanud üksinda tassima.”

Nauditava avageimi järel tuli suur mõõn teises geimis. „Nende side pani päris head servi ja me ei saanud seda kätte, siis logisesid muud asjad ka. Plaan oli, et teise geimi lõpuks on vaja emotsioon uuesti üles saada, et oma mängu leida. Lõime paar palli maha, mängisime kaitses ka, sealt see kolmas ja neljas geim tulid,” selgitas Miilen ümbersündi. Viimases kahes geimis võitjas küsimust ei olnud, soomlannad said 14 ja 17 silma.

16. jaanuaril loositakse nii Eesti mees- kui ka naiskonnale EM-i alagrupivastased. Naiste EM toimub 23. august – 8. september, korraldajateks on Türgi, Poola, Slovakkia ja Ungari.