Pühapäeval kell 16 hakkavad EM-valiksarja alagrupis teist kohta hoidvad Eesti naised võistlema Rootsiga, kolm tundi hiljem saab Tartu ülikooli spordihallis kaasa elada Gheorghe Crețu dresseritud Sinilõvide ja Avo Keele juhendatava Läti tiimi kohtumisele. Kui tavaliselt on suurema tähelepanu all mehed, siis seekord on naiste matš selgelt olulisem.