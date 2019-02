EM-finaalturniirile jõudnud Eesti rahvusnaiskonna kõige põletavam ja jaburam probleem sai ootamatult suurepärase lahenduse

Arvestades, et Eesti naiskond pääses esmakordselt EM-finaalturniirile ja ees ootab tähtis koondisesuvi, oli olukord väga ärev. Koondise ühe võtmemängija saatus rippus juuksekarva otsas, teda ähvardas sootuks tööst ilma jäämine.

Nimelt oli ta sügisel ilma klubita, seejärel palkas ta enda ridadesse Tartu Bigbanki naiskond. Aga leping tehti vaid kaheks kuuks, kuniks vigastada saanud Tartu naiskonna sidemängija Liis Noormets vigastusest paranes. Samas tekkis jabur olukord: Tartu Mõnnakmäed enam otseselt ei vajanud (tema palkamine oli niigi eelarveväline kulu), kuid lähtuvalt võrkpalliliidu reeglitest ei saa mängija hooaja keskel Eesti-siseselt klubi vahetada. Seega kummitas oht, et koondisele väga vajalik Mõnnakmäe jääb täiesti mängupraktikata.

Enamus välisliigades on ka uute mängijate registreerimise tähtajad möödunud. Prantsusmaa liigas tohib aga vigastuse korral uue palluri võistkonda lisada ja just see reegel - medical joker - päästis eestlanna. Nimelt sai Nancy ameeriklannast sidemängija Lauren Plum õlavigastuse, on vähemalt poolteist kuud audis ja neil oli vaja koheselt uut mängujuhti.