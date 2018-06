Elame veel! Eesti seljatas Kasahstani. Kas sellest piisab või jääme Portugali taktikamängu tõttu poolfinaalist välja?

"Silver tegi head tööd. Rait oli väsinud, pidanuks ta võib-olla varem välja võtma, aga ta on motiveeritud ja tahtmist täis. Nii sai Silver oma võimaluse ja kasutas selle hästi ära. Pole sugugi kerge sellises mängus ja sellisel seisul sisse tulla," kommenteeris Cretu.

Eesti rünnak oli 44% (geimide lõikes 41-29-52-50), Kasahstanil 48%. Servi vastuvõtt 45% - 49%. See-eest blokis, mis meid Portugali vastu alt vedas, võimutsesime 15-10. Edukamad olime ka servijoonel, ässasid 11, vigu 13, Kasahstanil samad numbrid 5 ja 14.

Teppan tõi 17 punkti (kasutegur +9; rünnak 31%; 5 ässa), Täht 16 (+3; 42%), Kollo 12 (+8; 57%), Tammemaa 11 (+8; 71%, 3 blokki), Aganits 11 (+10; 54%; 3 blokki), Toobal 2 (+2; 2 blokki), Venno 1 (-2; 25%).

Teppan: "Võit tuli üliraskelt. Ilmselgelt oleme neist tasemelt üle, aga teinekord see ei määra. Päris palju energiat jäi meil eelmisel nädalal Tšehhis toimunud Kuldliiga finaalturniirile. Ja kui energiat ülearu palju pole, siis on siin Portugalis raske mängida - hallis on jube kuumus, õhku pole. Eks kaks kuud oleme mütanud ka. Kuldliigal panime endast kõik välja, midagi pole teha. Täna oli vastane nõrgem kui eile Portugal. Kui powerit pole, siis lased järgi, neil oli õnne, kohati lõid silmad kinni."

Märt Roosna: 24:19. Maar särab kaitses ja Kollo lööb blokist auti. Märt Roosna: 23:19. Tähe serviviga. Märt Roosna: 23:18. Kollo blokk! Märt Roosna: 22:18. Tammemaa keskelt. Märt Roosna: 21:18. Mitšenko lööb teisegi. Märt Roosna: 21:17. Mitšenko lööb vahelduseks ühe punkti tagasi. Märt Roosna: 21:16. Täht ei taha kehvem olla - paneb ka bloki! Märt Roosna: 20:16. Teppani blokk! Märt Roosna: 19:16. Täht - Toobal - Täht ja pall on maas. Märt Roosna: 18:16. Täht blokist auti. Märt Roosna: 17:16. Märt Roosna: 17:15. Mitšenko serviviga. Märt Roosna: 16:15. Täht auti. Märt Roosna: 16:14. Kollo lööb head servi, kuid Mitšenko raiub ikkagi blokist auti. Märt Roosna: 16:13. Teppan hanitab. Davai-davai! Üheksa punkti veel. Märt Roosna: 15:13. Teppani rünnak lahendab kriitilise olukorra. Märt Roosna: 14:13. Aga kasahhid pole murdunud, Mitšenko lööb blokist auti. Märt Roosna: Oli kenasti joonel. Märt Roosna: 14:12. Teppani äss! Kasahstan tahab videot vaadata... Märt Roosna: 13:12. Kadirkhanov võrku. Eesti on teinud 8:2 spurdi. Märt Roosna: 12:12. Kasahstani mängija teeb kaks puudet. Märt Roosna: 11:12. Kasahstani serviviga. Märt Roosna: 10:12. Vorivodini rünnak. Märt Roosna: 10:11. Aganitsa blokk peab! Märt Roosna: 9:11. Kollo lööb kätest auti. Märt Roosna: 8:11. Mitšenko rünnak. Märt Roosna: 8:10. Tähelt äss! Eesti võitleb. Märt Roosna: 7:10. Kollo toob punkti juurde. Märt Roosna: 6:10. Kasahstani blokk võrgus. Märt Roosna: 5:10. Vorivodin lööb palli maha ja seis on kurjakuulutav. Cretu time-out. Märt Roosna: 5:9. Täht kahesesse blokki. Märt Roosna: 5:8. Mitšenko. Märt Roosna: 5:7. kasahstani serviviga. Märt Roosna: 4:7. Maari vastuvõtt läheb pikaks ja karistatakse ära. Märt Roosna: 4:6. Mitšenko lajatab silmad kinni ja täie jõuga - blokist auti. Märt Roosna: 4:6. Mitšenko lajatab silmad kinni ja täie jõuga - blokist auti. Märt Roosna: Täht lööb ära ja... uus pall. Kasahstani libero oli vahepeal haiget saanud ja lebas platsil. Märt Roosna: 4:5. Täht! Märt Roosna: 3:5. Kollo serv võrku. Märt Roosna: 3:4. Aganitsa rünnak. Nüüd on Toobali tõsted veidi kõikunud, Aganitsal oli üsna ebamugav lüüa. Märt Roosna: 2:4. Kollo blokki. Märt Roosna: 2:3. Stolnikov nurgast. Märt Roosna: 2:2. Teppan! Märt Roosna: 1:2. Märt Roosna: 1:1. Märt Roosna: 0:1. Täht rammib täiega blokki. Märt Roosna: 25:19. Täht tagareast ja juhime 2:1. Märt Roosna: 24:19. Maar saab raske servi hästi kätta, kuid Aganits paitab palli ja see maha ei jää. Kasahstani kontrarünnak. Märt Roosna: 24:18. Kasahstan keskelt. Märt Roosna: 24:17. Kollo blokk! Käbi pani kulbi! Märt Roosna: 23:17. Teppani toks jääb maha. Märt Roosna: 22:17. Teppan lööb auti ja seejärel äsab frustratsioonist ka võrgule. Märt Roosna: 22:16. Maar tõstab, Kollo hanitab. Märt Roosna: 21:16. Tähe serviviga. Märt Roosna: 21:15. Tähelt väga kaval punkt, lõi täpselt sinna, kust libero ära jooksis. Märt Roosna: 20:15. Stolnikovi rünnak. Märt Roosna: 20:14. Tähe rünnak. Märt Roosna: 19:14. Keele serviviga. Märt Roosna: 19:13. Keel toodi servima, panigi hea pallingu ja Tammemaa lükkab üle tulnud palli maha. Aga hõisata on endiselt vara. Märt Roosna: 18:13. Teppan piki piiri. Märt Roosna: 17:13. Kadirkhanov keskelt. Märt Roosna: 17:12. Vorivodini serviviga. Märt Roosna: 16:12. Teppan teeb lõpuks servivea. Hea seeria! Märt Roosna: 16:11. Kasahstani rünnak auti. Märt Roosna: 15:11. Veel üks äss Teppanilt! Märt Roosna: 14:11. Teppani äss! Märt Roosna: 13:11. Teppani löök jääb maha. Märt Roosna: 12:11. Vorivodin blokist auti. Märt Roosna: 12:10. Tammemaa äss! Märt Roosna: 11:11. Maar saab esimese pallingu kenasti kätte ja Tammemaa lööb keskelt ära. Märt Roosna: 9:10. Rikberg ei saa servi kätte, pall lüüakse meile maha. Silver Maar sisse! Märt Roosna: Kohtunik blokipuudet ei näinud, eestlased pole otsusega sugugi rahul. Märt Roosna: 10:9. Teppan auti. Eesti vaie... Märt Roosna: 10:8. Kuznetsovi Sergei viskab veel ühe hanituse. Märt Roosna: 10:7. Täht nurgast. Märt Roosna: 9:7. Täht kahesesse blokki. Märt Roosna: 9:6. Kurja küll. Rikbergi sööt Toobalile läheb pikaks. Märt Roosna: 9:5. Kasahstani serviviga. Märt Roosna: 8:5. Mitšenko nurgast. Märt Roosna: 8:4. Aganits toob punkti otse servist. Märt Roosna: 7:4. Täht! Märt Roosna: 6:4. Märt Roosna: 6:3. Aganitsalt blokk ja vibutab rusikat. Eelnevalt Tähelt silmapaistev sooritus palli päästmisel. Märt Roosna: 5:3. Vorivodinilt teinegi hea serv, kuid Täht saab selle kätte ja lööb ise palli ka maha. Märt Roosna: 4:3. Rikbergi vastu lüüakse äss. Märt Roosna: 4:2. Kasahstani rünnak. Märt Roosna: 4:1. Vorivodin auti. Märt Roosna: 3:1. Teppani äss! Märt Roosna: 2:1. Aganits ülevalt alla! Märt Roosna: 1:1. Kuznetsovi serviviga. Märt Roosna: 0:1. Märt Roosna: Mida parem skoor, seda parem. Kui Portugal homme Kasahstani võidab, siis pole vahet. Kui võidavad kasahhid, hakatakse punkte ja geime lugema. Mis: skooriga Eesti täna võitma peab, et edasipääsulootused elus hoida? Võrkkorv: Samuti läheb ka korvpallis Märt Roosna: 19:25. Venno blokki. Seis viigis 1:1. Toobal kutsub mehed platsi keskele kokku ja loeb sõnad peale. Loodame, et olid head ja õiged sõnad. Märt Roosna: 19:24. Vorivodin blokist auti. Märt Roosna: 19:23. Tammemaa äss! Märt Roosna: 18:23. Vist Tammemaale läheb blokk kirja. Eesti: ei vääri sellise mänguga kohta Maailmaliigasse Märt Roosna: 17:23. Mitšenko käsi käib kiirelt ja täpselt. Märt Roosna: 17:22. Venno on vahetanud välja Teppani, paraku esimene löök blokki. Märt Roosna: "Eesti Eesti! Eesti!" karjuvad kolm fänni. Märt Roosna: 17:21. Mitšenko rünnak ja kipub see geim ära libisema. Märt Roosna: 17:20. Märt Roosna: Ja oligi blokipuude. Märt Roosna: 18:19. Kasahstani rünnak auti. Vaie... Märt Roosna: 17:19. Täht! Märt Roosna: 16:19. Sidemängija Kuznetsov hanitab. Ei tohi seda geimi kaotada! Märt Roosna: 16:18. Donetsi serviviga. Märt Roosna: 15:18. Märt Roosna: 15:17. Teppan! Saali on jõudnud kolm aktiivset Eesti fänni, kes annavad endast parima meeskonna ergutamiseks. Märt Roosna: 14:17. Kollo serviviga. Märt Roosna: 14:16. Eesti blokk! Märt Roosna: 13:16. Teppani serviviga. Märt Roosna: 13:15. Märt Roosna: Võtame rahulikult, meeskond on juba teinud ju hea hooaja, võites Kuldliiga. Eilne mäng oli kole, täna pole vahet, kas on ilus või kole, tähtis on võita. Siis vaatame juba edasi. See: on võimalik vaid Eesti koondisega, et ühe nädalaga on ära unustatud kuidas võrkpalli mängida. Märt Roosna: 12:14. Tammemaa blokk. Märt Roosna: 11:14. Tähe serviviga. Märt Roosna: 11:13. Tähelt tugev serv, saame kohe lüüa ja Teppan ei eksi. Märt Roosna: 10:13. Teppani blokk! Märt Roosna: 9:13. Saame vastaste serviveast punkti juurde. Märt Roosna: 8:13. Teppan blokki. Märt Roosna: 8:12. Märt Roosna: 8:11. Kasahhidel on hoog üleval, palli lööb maha Vorivodin ja mehed juubeldavad. Märt Roosna: 8:10. Donetsi serviviga. Märt Roosna: 7:10. Kasahstani rünnak viielt meetrilt, Täht saab käed ette, kuid ebaõnnestunult. Märt Roosna: 7:9. Kasahstani temporünnak. Märt Roosna: 7:8. Aganits! Märt Roosna: 6:8. Mitšenko serviäss. Märt Roosna: 6:7. Teppan blokki, pall lendab kõrge kaarega tagasi ja keegi seda päästma ei lähe. Märt Roosna: 6:6. Vahetusest sisse tulnud Donets saab käe valgeks. Märt Roosna: 6:5. Kollo serv tuleb otse üle ja Aganits lööb palli maha. Märt Roosna: 5:5. Kasahstani blokk oligi võrgus, meie punkt. Märt Roosna: 4:6. Täht auti. Meie vaie... Märt Roosna: 4:5. Mitšenko rünnak. Märt Roosna: 4:4. Teppanilt äss! Märt Roosna: 3:4. Täht tagaliinist. Kahjuks: Nende kolme aata jooksul, mil ma Eesti koondisel silma peal olen hoidnud olen ma aru saanud, et just vilets servivastuvõtt on meile tihtipeale saatuslikuks saanud. Just see tegur ei võimaldagi meil tippriike võita. Märt Roosna: 2:4. Täht ei saa servi kätte. Märt Roosna: 2:3. Täht lööb palli maha, kuid astub tagaliini joonele. Märt Roosna: 2:2. Kasahstani temporünnak. Märt Roosna: 2:1. Tammemaa äss! Märt Roosna: 1:1. Kollolt teine viga vastuvõtul järjest, kuid pall jääb mängu ja ta paikab blokiga oma vea. Hästi! Märt Roosna: 0:1. Kollo ei saa servi kätte. Märt Roosna: 25:22. Kasahstani serviviga lõpetab geimi. Eesti juhib 1:0. Märt Roosna: 24:22. Stolnikovi rünnak. Märt Roosna: 24:21. Tähe rünnak. Geimpallid... Märt Roosna: 23:21. Stolnikovi rünnak blokist auti. Märt Roosna: 23:20. Kollo nõrk serv ja... kasahhid ei suuda otsustada, kes peaks vastu võtma. Ässpalling! Märt Roosna: 22:20. Kollo rünnak. Märt Roosna: 21:20. Märt Roosna: 21:19. Kollo! Märt Roosna: 20:19. Vorivodin nurgast. Märt Roosna: 20:18. Teppan lööb kõrgelt kahese bloki vastu ära. Märt Roosna: 19:18. Tähe serv napilt auti. Märt Roosna: 19:17. Teppan! Märt Roosna: 18:17. Kasahstani rünnak. Märt Roosna: 18:16. Kolmene blokk! Punkt vist Tammemaale. Märt Roosna: 17:16. Stolnikovi serviviga. Märt Roosna: 16:16. Märt Roosna: 16:15. Oi kui raskelt see tuli, aga tuli! Saime viis-kuus korda lüüa, enne kui Tammemaa rünnak maha jäi. Märt Roosna: 15:15. Täht blokki. Märt Roosna: 15:14. Kollo lööb ära. Märt Roosna: 14:14. Märt Roosna: 14:13. Hea serv Teppanilt ja seekord Kollo kasutab võimaluse ära. Märt Roosna: 13:13. Vorivodini serviviga. Märt Roosna: 12:13. Aganits auti. Märt Roosna: 12:12. Tammemaa serviviga. Märt Roosna: 12:11. Mištšenko auti. Märt Roosna: 11:11. Märt Roosna: 11:10. Täht! Märt Roosna: 10:10. Rikberg jääb vastuvõtul hätta. Kollo tuleb Venno asemel. Märt Roosna: 10:9. Teppan auti. Märt Roosna: 10:8. Mitšenko rünnak. Märt Roosna: 10:7. Kasahstani rünnak. Märt Roosna: 10:6. Oi! Venno löök läheb kole pikaks, statistikud saavad väljakuääres peaaegu pihta. Märt Roosna: 10:5. Tammemaa blokk! Märt Roosna: 9:5. Tähe blokk! Juba on meil kolm blokipunkti kirjas ehk üks rohkem kui eile. Märt Roosna: 8:5. Stolnikovi rünnak. Märt Roosna: 8:4. Toobali blokk! Märt Roosna: 7:4. Venno number kuuelt! Märt Roosna: 6:4. Esimese rünnaku toob Venno üles, teist Rikberg enam päästa ei suuda. Märt Roosna: 6:3. Aganits keskelt. Mees on selgelt paremini mänguks valmis kui eile. Märt Roosna: 5:3. Teppan ründab blokki. Märt Roosna: 5:2. Kasahstani serviviga. Märt Roosna: 4:2. Nüüd Tammemaa serviseeria paraku katkes. Märt Roosna: Vaadatakse videot, aga see ei muuda midagi. Head servid on olnud Tammemaalt. Märt Roosna: 4:1. Vorivodin auti. Märt Roosna: 3:1. Aganitsa blokk! Eile ei saanud meie keskblokeerijad ühtegi blokki terve mängu peale. Märt Roosna: 2:1. Kadirkhanov keskelt auti. Märt Roosna: 1:1. Tammemaa esimene löök toob punkti. Märt Roosna: 0:1. Tähe serviviga. Märt Roosna: Ja mäng algab! Märt Roosna: Ärge küsige, kui palju on publikut... Oleneb, kas EVFi turundusjuht Toomas Vara ka sisse arvestada või mitte. Ilma temata on vastastribüünil kolm inimest. Võib-olla on mõni kuskil veel. Ahaa! Üks tuli juurde :) Märt Roosna: Eesti on ametlikult Kasahstaniga kohtunud kahel korral. 2008. aastal jäädi Alma-Atas alla 1:3, aasta hiljem Ust-Kamenogorskis võideti 3:2. Märt Roosna: Kasahhid kisavad mängu eel nagu põrgulised, kütavad end üles. Meie mehed teevad sama asja vaiksemalt. Usun, et Tähe tervis on normaalne, kui treener ta põhikoosseisu paneb. Mart323: Kudas Robil tervis? Märt Roosna: Tervitused! Eesti läheb Kasahstani vastu täna koosseisus Kert Toobal, Renee Teppan, Oliver Venno, Robert Täht, Timo Tammemaa, Andri Aganits ja libero Rait Rikberg. Ehk siis kolm kahurit on koos platsil, viimati alistati nii Belgia 3:1.

Eelinfo:

Eile sai Eesti koondis võõrustajatelt geimides vaid 19, 16 ja 20 silma. Sellest mängust saad pikemalt lugeda siit:

Miks järsku nii? Portugal võttis ülikindla revanši, Eestil polnud vastuhakuks võimalustki

ANALÜÜS | Mis on ikkagi see salapärane põhjus, miks Portugal Eestit tuuseldas nagu takutuusti?

Täna on selg vastu seina, kaotuse korral on unistus Challenger Cupi võidust ja Rahvuste Liigasse pääsemisest kustunud.

Libero Rait Rikberg ei lasknud eile kaotuse järel pead norgu: „Pole statistikat veel näinud, aga tundus, et nad tegid väga hea mängu. Tulid marukõva serviga kohe peale. Teadsime seda, treener hoiatas. Päris palju tegime kohe alguses rünnakuvigu, see ei ole meie mäng. Nii tegutsedes Portugali-suguse meeskonna vastu Portugalis ei saa. Neid on ikkagi kaks maailmastaari. Samas pole mõtet nüüd kaotusest suurt numbrit teha. Turniir alles algas, homme tuleb Kasahstan kotti panna, poolfinaalis tuleks siis üle mängida jälle Tšehhi ja finaalis Portugal.”

Peatreener Gheorghe Cretu kommenteeris turniiri pressitalitusele juhtunut nõnda: „Sellise tulemusega me ei arvestanud, kuid teadsime, et see on keeruline mäng. Portugal mängis hästi ja võitis teenitult, kuid meie tegime kolme geimiga rohkem vigu kui eelmistes mängudes. Kohtumine Kasahstaniga tuleb täiesti teistsugune. Läheme vastamisi tiimiga, mida me ei tunne. Teame, et nad jälgisin meie mängu ja oskavad valmistuda. Tuleb raske mäng, tähtsaim on vigade arvu vähendamine.”

Eesti peab üritama võita Kasahstani võimalikult kindlalt. Seejärel tuleb loota, et Portugal ei jääks homme Kasahstanile alla. Kui kõigil kolmel meeskonnal on lõpuks kirjas võit ja kaotus, loetakse tabelipunkte (3:0 ja 3:1 võit annavad 3, 3:2 võit 2 ja 2:3 kaotus 1 punkti), seejärel vaadatakse viigi korral geimide suhet ning edasi punktide suhet. Kuna kaotus Portugalile oli väga kindel, siis pole meie saatus enam täiesti enda kätes.