Ei mingit miljonit! Challenger Cupi võitjat ootavad turniirid Argentiinas, Venemaal ja Saksamaal

Seega kõik on meie mängijate endi kätes – ihaldatud eliitseltskonnast lahutab meid Challenger Cupi võit ehk neli mängu võitu. „See kingitus on meil olemas,” rõõmustas Pevkur, kelle kinnitusel raha taha osalemine nüüd ei jääks. „Igal juhul on toetajate ja riigi abi vaja, kuid saame hakkama.” Samas toonitas ta, et juba laskmata karu nahka jagama ei hakataks. Esmalt on vaja Challenger Cup võita ja see on paras pähkel.

Teada on juba, et sel aastal jääb Rahvuste Liiga challenger-riikide (tänavu Bulgaaria, Kanada, Austraalia ja Lõuna-Korea) seas viimaseks Lõuna-Korea, kelle koha Challenge Cupi võitja üle võtab. Rahvuste Liigas mängivad kõik 16 osalejat kõigiga ühe korra läbi. Juba on paigas ka tuleva aasta alagrupiturniirid, lahtised on osad korraldajad. Challenger Cupi võitja osaleb nagu teisedki viiel turniiril, neist kolme korraldajad on teada – Argentiina, Saksamaa ja Venemaa.

„Eriti kõva alagrupiturniir tuleb Venemaal, kus osalevad Itaalia, USA ja Challenger Cupi võitja,” rääkis Pevkur. „Üks turniir, mille korraldaja on lahtine, toimub 14.-16. juuli. Seal osalevad ka Brasiilia ja Serbia. Seda võiks küll Rahvuste Liigasse pääsemise korral üritada siia tuua, see oleks paras maiuspala.”

Niisiis ühtegi segavat mittesportlikku takistust Eesti võrkpallikoondisel oma unistuse täitmisel ei ole. Kõik on enda kätes, kõik on võimalik. Aga ärgem rutakem sündmustest ette, vaid asugem täna õhtul kell 23.00, pöidlad peos, vaatame Challenger Cupi esimest mängu võõrustaja Portugaliga. Nagu ütles kapten Kert Toobal: kõik algab nullist, senised mängud ei maksa enam midagi. Delfi on Matasinhose spordihallis kohal ja kajastab sündmusi operatiivselt.

* Teoreetiliselt võib piisata ka kolmest võidust.