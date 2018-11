Eestlaste duell Türgis: geniaalselt tegutsenud Täht mängis Venno üle

Viie võiduga hooaega alustanud Galatasaray jäi võõrsil 0: 3 (-19, -17, -30) alla Robert Tähe meeskonnala Izmiri Arkas Sporile. Kui esimesed geimid olid üsna ühepoolsed, siis kolmas osutus haaravaks vaatemänguks. Kahel korral õnnestus Vennol Izmiri meeskonna matšpall päästa, samas eduseisul 28:27 eksis ta rünnakul. Täht viis Arkase ette 31:30 ja Yiğit Gülmezoğlu serviäss pani mängule punkti.

Kui siiani on olnud põhjust ülistavalt kirjutada eelkõige Venno etteastetest, siis täna mängis Täht koondisekaaslase selgelt üle. Ta tõi kolme geimiga 21 punkti, lüües 24 tõstest maha 14 (58%), kusjuures eksis rünnakul vaid korra. Hätta ei jäänud Võrust pärit mängumees ka servi vastuvõtul ja pani tõelise peo püsti servijoonel – 20 servi, 5 viga ja koguni 5 ässa! Lisaks pani ta 2 blokki. Tähe efektiivsusnäit oli kahe võistkonna peale ülekaalukalt parim: +15. STATISTIKA

Siiani täielikult Türgi liigat domineerinud Venno arvele jäi täna 11 punkti (+2; 32%). Galatasaray on kuue vooruga kogunud 15,14 silma, Arkas 15,44. Turniirtabelis on nad vastavalt neljandal ja kolmandal kohal, enam on skoorinud Maliye Piyango (17,26) ja Halkbank (16,46).