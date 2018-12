Eesti võrkpallurid välismaal: Laak, Tammemaa ja Pupart jäid karikavõistlustel finaalide ukse taha

Belgias võitis Timo Tammemaa ja Keith Puparti koduklubi Maaseiki Greenyard karikavõistlustel poolfinaali korduskohtumise Roeselare Knacki vastu 3:1 (22:25, 31:29, 25:21, 25:20) ja et avamängu oli sama skooriga võitnud Roeselare, otsustas edasipääseja kuldne geim. Selle võitis 15:8 Roeselare ning kohtub finaalis Aalsti Lindemansiga. Kohtumise statistika pole saadaval, kirjutab volley.ee.

Prantsusmaa kõrgliigas kaotasid Martti Juhkami ja Tourcoing 1:3 (22:25, 21:25, 25:19, 23:25) Chaumont´le. Eestlasest nurgaründaja tõi 10 punkti (+6). Liigatabelis on Tourcoing 11 punktiga kümnendal positsioonil. Meeste esiliigas jätkab võidukalt Ardo Kreegi koduklubi Pariisi Volley, kui viimati alistati 3:0 (25:17, 25:21, 25:23) Saint-Quentin, Kreek panustas võitu 13 punkti (+12). Liigatabelis on Pariis ikka liider, punkte on kogutud 29. Prantsusmaa naiste meistriliigas kaotas Liis Kullerkannu ja Anu Ennoki tööandja Nancy Vandoeuvre 0:3 (15:25, 20:25, 17:25) liigatabeli teise koha naiskonnale Cannes´le. Kullerkann tõi 2, Ennok 1 punkti. Nancy hoiab 15 punktiga kaheksandat kohta.