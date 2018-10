Eesti võrkpallurid alustasid Soome liigat võimsate esitustega

Teist hooaega Soomes Salo LP Viestis palliv Eesti naiste koondise liider Kertu Laak tegi liiga avamängus suurepärase esituse, tuues Salo 3:1 (25:23, 21:25, 25:14, 25:23) võidumängus Orivesi üle 20 (+12) punkti, kirjutab volley.ee.

Samas liigas teevad sel hooajal kaasa ka Nette ja Eliisa Peit, kes samuti mõlemad võidurõõmu maitsta said. Nette Peit kerkis LP Kangasala naiskonna resultatiivseimaks, tuues 19 (+9) punkti ja Kangasala alistas 3:1 (19:25, 25:22, 25:12, 25:16) Rovaniemi WoVo. Eliisa Peidi koduklubi LP-Vampula teenis samuti 3:1 (22:25, 25:16, 25:23, 25:21) võidu Rovaniemi naiskonna üle, eestlanna kaasa ei teinud. Liigatabelis on Kangasala kolmas, Vampula neljas ja Salo viies, kõigil on 3 punkti.

Soome meeste meistriliigas jätkab võidukalt Andrus Raadik, kes aitas Savo Volley 3:0 (25:22, 25:20, 25:20) võiduni Kokkola Tiigrite üle. Eesti koondise nurgaründaja panustas võitu 13 punkti (+10), vastaste parim oli varem Pärnus pallinud lätlane Edvarts Buivids 15 punktiga (+7).

Akaa Volley peatreener Oliver Lüütsepp sai samuti võidurõõmu tunda, sest tema meeskond sai 3:1 (21:25, 30:28, 25:19, 25:10) jagu Vantaast. Liigatabelis on Savo 9 punktiga teisel positsioonil, Akaa Volley hoiab neljandat kohta.