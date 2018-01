Eesti võrkpallinoored valiksarjas Saksamaale vastu ei saanud

Eesti U18 noormeeste võrkpallikoondis peab Euroopa meistrivõistluste valikmänge Saksamaal Grünhaides, kus avapäeval mindi vastamisi sakslastega.

Avageim sai ülimalt tasavägise lõpu ja võõrustajad suutsid selle enda kasuks keerata seisuga 27:25. Teine geim oli juba rohekm sakslaste kontrolli all ja selle võitis Saksamaa 25:17. Kolmandat vaatust kontrollisid samuti sakslased, minnes 16:8 juhtima ning sellist edu käest ei antud, geim Saksamaale 25:14 ning kogu mäng seega 3:0 vastastele, kirjutab volley.ee.

Eesti resultatiivseimaks kerkis avakohtumises Märt Tammearu, kes tõi 15 punkti (+6), rohkem keegi eestlastest kahekohalise punktiskoorini ei jõudnud, Marx Aru lisas 5 punkti (+2). Eesti vastuvõtt oli 40%, rünnak 30%. Blokist saadi punkte 4 ja servilt samuti 4 (tehti ka 7 viga). Saksamaa edukaim oli 13 punktiga Simon Pfretzschner. Saksmaa vastuvõtt oli 48%, rünnak 51%. Servil tehti 9 viga ja löödi 4 ässa. Blokist saadi 8 punkti.

Eile oli Eesti meeskond mänguvaba, Saksamaa alistas Austria 3:0. Täna sai samuti 3:0 võidu Austria üle Belgia koondis. Vaata alagrupi mänge. Alagrupi liider on 6 punktiga Saksamaa, teine on 3 punktiga Belgia. Eestil ja Austrial on punktiarve avamata.

6. jaanuaril kell 18.30 kohtutakse Belgiaga ja 7. jaanuaril kell 15.30 Austriaga.

U18 koondis võitleb pileti eest 7.-18. aprillini Tšehhis ja Slovakkias toimuvale finaalturniirile. Mõlemad korraldajad on koha finaalturniiril taganud, ülejäänud 28 meeskonda on jaotatud seitsmesse alagruppi. Igast alagrupist pääseb otse finaalturniirile grupi võitja, lisaks kolm paremat teise koha meeskonda.

Eesti meeskonna koosseis turniiril: Rasmus Meius, Märt Tammearu, Mathias Külvi, Karl Erik Villems, Andero Karuks, Mattias Rahuoja, Robin Alba, Allar Keskülla, Richard Voogel, Marx Aru, German Tepner, Sander Palang, Siim Orgvee.

Peatreeneriks on Toomas Jasmin, abitreenerid Raigo Tatrik ja Raul Reiter.