Eesti võrkpallinaiskond peab EM-finaalturniiri mängud Ungaris. Kas saadakse ka mõni võit?

Naiste EM-finaalturniir toimub 23. augustist kuni 8. septembrini Türgis, Poolas, Ungaris ja Slovakkias.

Täna loositi 24 osalevat riiki Istanbulis alagruppidesse.

A-grupp: Türgi (korraldaja), Serbia, Bulgaaria, Prantsusmaa, Soome ja Kreeka.

B-grupp: Poola (korraldaja), Itaalia, Belgia, Ukraina, Portugal ja Sloveenia.

C-grupp: Ungari (korraldaja), Holland, Horvaatia, Aserbaidžaan, Rumeenia ja Eesti.

D-grupp: Slovakkia (korraldaja), Venemaa, Saksamaa, Valgevene, Hispaania ja Šveits.

Igast kuueliikmelisest alagrupist pääseb kaheksandikfinaali neli paremat.

Enne loosimist avaldasid Eesti naiskonna liikmed soovi mängida Ungaris või Slovakkias, see soov täitus. Grupi soosik on sügisel MM-i neljandaks tulnud ja eelmisel EM-il hõbeda teeninud Holland, nimekas vastane on ka eelmisel EM-il esimesena medalita jäänud Aserbaidžaan. Rumeenia jäi eelmisest EM-finaalturniirist ehk 16 seast esimesena välja, Ungari oli 15., Horvaatia 11. ja Rumeenia siis nagu mainitud 17. Eesti naiskonna puhul pole põhjust hakata edasipääsu eesmärgiks seadma, kuid mõne geimi võiks kindlasti võita ja tegelikult pole sugugi võimatu ka selles grupis mõnelt vastaselt skalbi võtmine.

"Võime saada alagrupist edasi, aga võime jääda ka viimaseks," lausus naiskonna kapten Julija Mõnnakmäe. "Arvan, et tegelikult läks loos meie jaoks päris hästi. Kindlasti ei tahtnud me sattuda A- või B-gruppi. Meie jaoks on kõik vastased tugevad. Grupi soosikuks pean Hollandit, ka Aserbaidžaan on olnud kõva, palju oleneb sellest, mis mängijad nad kokku saavad. Kolme teise võistkonnaga võime kindlasti mängida. Ungari on mängitav vastane, kaks aastat tagasi kaotasime neile EM-valiksarjas 2:3."