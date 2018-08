Eesti võrkpallinaiskond alustas EM-valiksarja väga valusa kaotusega

Suurepäraselt alustanud Kristiine Miileni toel võideti esimene geim 25:15 ja teine 25:20. Kolmandat domineerisid juba soomlannad, Miileni serviässa järel pääses Eesti ette 17:16, kuid kiirelt jäädi uuesti taha 17:22. Sealt võideldi vahe veel minimaalseks, aga geim ikkagi Soomele 25:23. Neljandas läks Eesti Miileni kolme järjestikuse rünnaku järel alguses juhtima 6:2, ometi mängiti see edu ohtrate lihtvigadega maha, Soome läks ette 13:9 ja seegi geim külalistele numbritega 25:20. Viiendas geimis jätkus Soome bravuur ja Eesti eksimustejada, põhjanaabrid spurtisid ette 6:0 ja võitsid geimi lõpuks 15:7.

See on nukker algus valiksarjale. Tuleb muidugi arvestada, et Tšehhi, Rootsi ja Soomega ühte alagruppi kuuluv Eesti ongi igas kohtumises pigem autsaider. Kui Andrei Ojametsa hoolealused tulid suvel Euroopa Hõbeliigas neljandaks, siis näiteks soomlannad olid samal kohal Kuldliigas. EM-ile pääseb iga alagrupi kaks paremat. Pühapäeval mängitakse võõrsil Rootsiga.