Eesti võrkpallinaiskond alustab MM-valiksarja täna hilisõhtul Soome vastu

Eesti võrkpallinaiskond Foto: Madis Veltman

Tänasest pühapäevani on rahvusnaiskond Portugalis Viana do Castelos võistlustules MM-valiksarja teise ringi turniiril, kus meie esimeseks vastaseks on Eesti aja järgi kell 22.30 algavas mängus põhjanaabrite koondis.