Eesti võrkpallinaiskond alustab Hõbeliiga finaalturniiri Austria vastu

Eesti naiste rahvuskoondis alustab laupäeval Rootsis Nyköpingus Euroopa Hõbeliiga finaalturniiri, kui Eesti aja järgi kell 20 minnakse poolfinaalis kokku Austriaga. Teise finalisti selgitavad Albaania ja Rootsi.

Eesti lõpetas A-alagrupi esikohal, kogudes 14 punkti, Rootsi oli 13 punktiga teine. Austria oli B-grupi parim ja Albaania teine.

Rahvusnaiskonna peatreener Andrei Ojamets ütles finaalturniiri eel, et esimese vastase kohta on materjali piisavalt. "Loodame kõige paremat, usun, et oleme Austriat võimelised võitma igal juhul. Austrial on päris head nurgaründajad, aga nad ei saanud alagrupiturniiril tõsise surve all mängida, sest vastased olid nõrgemad. Nende sidemängija on võrreldes meie ja ka Rootsiga tunduvalt aeglasema mängustiiliga, meie eesmärk on nad serviga sellise surve alla panna, et nad ei saa mugavalt tegutseda. Ja keskele väga palju tõsteid ei lähe, Austria mäng on üsna sirgjooneline," sõnas juhendaja.

Ojametsa sõnul annavad rahvusmeeskonna head tulemused ka naiskonnale indu juurde. "Meeste head tulemused motiveerivad kindlasti ka meid. Oleme väike riik ja kõigi edu on innustav," lisas peatreener.