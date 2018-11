Eesti võrkpallimeeskond tõusis maailma edetabelis läbi aegade kõrgeimale kohale

Samas tähendab värske reiting, et hetkeseisuga jääb Eesti ootama 1. detsembrit, mil selgub, kas keegi meie ees olijatest loobub Tokyo olümpiapääsme püüdmisest kvalifikatsiooniturniiril.

Et 26 koondise seas on ka 2020. aastal toimuva Tokyo olümpiale korraldajana koha taganud Jaapan, on Eesti pingereas 25. ehk jääb esimesena välja. Võimalus tekib Eesti koondisel olümpiapääset püüda juhul, kui keegi meist eespool olevatest meeskondadest loobub. Oma osalemise peavad alaliidud kinnitama 30. novembriks.

2019. aasta augustis peetaval kvalifikatsiooniturniiril selgitavad 24 koondist kuus olümpiale pääsejat, Tokyosse pääsevad vaid alagruppide võitjad.

2020. aasta jaanuaris toimub veel ka kontinentaalne lisakvalifikatsiooniturniir, mille kaudu pääseb Tokyo mängudele igalt kontinendilt üks koondis ehk veel viis meeskonda. Euroopa kontinentaalsele turniirile pääsevad osalema Euroopa reitingu 7 paremat meeskonda, kes olümpiamängudele pole veel kvalifitseerunud. Olümpiale pääseb nii meestest kui naistest 12 koondist.

Värsket reitingutabelit saab näha SIIT.

Eesti rahvusnaiskond hoiab FIVB reitingutabelis 52. positsiooni ja võimalust olümpiapääsme eest võidelda ei oma.