Eesti võrkpalliliit astub koondise unistuse täitmiseks tähtsa sammu

Suvel võitis Eesti võrkpallimeeskond Euroopa Kuldliiga ning pääses Challenger Cupile. Seal enam värskust polnud ning Portugali ja Tšehhi järel saadi kolmas koht ja unistus maailma 16 paremat hõlmavasse Rahvuste liigasse tõusmisest seekord veel ei täitunud. Challenger Cupi võitjana lunastas selle pileti koduseinte toel Portugal, keda Eesti nädal varem oli Kuldliiga poolfinaalis võitnud 3:0. Järgmisel aastal soovitakse eduvõimalusi kasvatada ja üks kahest tähtsast turniirist Eestisse tuua.

Eesti võrkpalliliidu president Hanno Pevkur, kas Eesti kandideerib Challenger Cupi korraldusõigusele?

Kaalume juhatuse ja peatreeneriga, kumb on meile parem – Challenger Cup või Euroopa Kuldliiga final four. Mõlemal on omad plussid ja miinused, ühte läheme kindlasti küsima. Tean, et sloveenid ihaldavad Challenger Cupi korraldusõigust. Nad kukkusid ju Kuldliigast välja ja nüüd on kodumaal kisa suur.

Kas meie meeskond saab osaleda Tokyo olümpia valikturniiril?

Praeguse seisuga ei saa, kuna olümpiakvalifikatsiooni pääseb maailma ranking’u 24 esimest (Eesti on 32. – M. R.). Ranking pannakse lukku järgmise aasta esimesel jaanuaril.

Miks pole maailma edetabelit uuendatud juba 15 kuud?

Maailma võrkpalliliidus on mõni edetabelite koostamise põhimõte endiselt lahtine. Värskenduste tegemiseks on vaja lisada ka MM-ide tulemused ja naiste MM lõppes ju alles nädalavahetusel.