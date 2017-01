Vaid paari päevaga on rahvusmeeskonna toetajad ostnud augustis Poolas toimuva EM-finaalturniiri igale Eesti koondise alagrupikohtumisele enam kui 600 piletit.

See tähendab ühtlasi, et augustis sõidab koondist välismängudele toetama seninägematu fänniarmee, sest kaks aastat tagasi Itaalias toimunud Euroopa meistrivõistlustele finaalturniiril ja sügisel Lätis toimunud EM-valiksarja kolmanda ringi kohtumisel elas rahvusmeeskonnale kaasa ligi pooltuhat eestlast.

„Mul on väga hea meel, et Poolasse sõidab nii palju fänne, kes loovad rahvusmeeskonnale mängudeks väga hea atmosfääri,” sõnas Eesti Võrkpalli Liidu peasekretär Helen Veermäe. Alaliit tegeleb aktiivselt sellega, et saada meie koondise toetajatele alagrupimängudeks lisapileteid, sest näiteks Soome mänguks on Eesti fännisektoris vabad vaid üksikud kohad. „Suhtleme EM-finaalturniiri korraldajatega tihedalt ja loodetavasti saame juba lähiajal kinnituse, et Eesti koondise toetajatele eraldatakse Gdańskis toimuvateks mängudeks veel mõni fännisektor,” täpsustas Veermäe.

A-alagrupi turniiril on meie esimeseks vastaseks 24. augustil kell 18:30 (siin ja edasipidi on matši algusajad märgitud Eesti aja järgi) Soome. Teises voorus läheme 26. augustil kell 18:30 vastamisi valitsevate Maailmaliiga tšempionite ehk serblastega. Alagrupifaas lõppeb 28. augustil kell 21:30 algava mänguga, kus kohtume valitseva maailmameistri ja turniiri võõrustava Poolaga.

Ergo Arenal toimuvateks mängudeks on Eesti koondise poolehoidjatele praeguse seisuga reserveeritud sektorid 101, 102, 103, 104 ja 122, kuhu meie koondise toetajad saavad ühtlasi osta pileteid soodushindadega. Sektoris 122 maksab pilet kahel esimesel alagrupikohtumisel ehk mängudes Soome ja Serbiaga 75 zlotti (17 eurot) ja kohtumises Poolaga 90 zlotti (21 eurot). Sektoris 101 on piletihinnad kahel esimesel päeval vastavalt 90 ja mängus Poolaga 120 zlotti (28 eurot) ning sektorites 102-104 135 zlotti (31 eurot) ning 170 zlotti (39 eurot). Võimalike uute fännisektorite kohta annab Eesti Võrkpalli Liit informatsiooni esimesel võimalusel.

Eesti – Soome mängu pileteid saab osta aadressilt: https://sklep.ebilet.pl/en/Event/Details/3096224743817271.

Eesti – Serbia kohtumise pääsmeid aadressilt: https://sklep.ebilet.pl/en/Event/Details/3096224743817272.

Eesti – Poola omasid aadressilt: https://sklep.ebilet.pl/en/Event/Details/3096224743817273.