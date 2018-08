Eesti võrkpallikoondise treener leidis endale töökoha Poolas

Rahvusmeeskonna hinnatud üldfüüsilise ettevalmistuse treener Mirko Fasini lahkub Tallinna Selverist.

Koondise peatreeneri Gheorghe Cretu abiline liitub Poola meistriliiga meeskonna Lubini Cuprumiga, kus Fasini töötas ka varem, kui Cretu veel seda meeskonda juhendas. Cuprumi peatreener on praegu itaallane Daniele Capriotti. Cuprum on olnud juba mõnda aega nö Eesti klubi: lisaks Cretule ja Fasinile on seal tegutsenud Robert Täht ja Keith Pupart, statistikuna toetas tiimi mitu aastat Alar Rikberg. Sel hooajal kannab Cuprumi särki rahvuskoondise kapten Kert Toobal.

EM-valikmängudeks valmistuv võrkpallikoondis kohtub täna kell 18 Rakvere spordihallis peetavas sõprusmängus hea tuttava Slovakkiaga. Delfi on spordihallis kohal ja teeb matšist tekstipõhise otseülekande. Põnev on vaadata, kas koondise hooaja esimesest poolest eemale jäänud Ardo Kreek ja Andrus Raadik on suutnud põhikoosseisu koha tagasi võtta.