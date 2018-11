Eesti võrkpallikoondise temporündaja andis positiivse dopinguproovi

Aganits andis augustis dopinguproovi, millest leiti vähesel määral tamoksifeeni. Sportlane kinnitas, et tarvitas keelatud ainet sisaldanud ravimit arsti ettekirjutusel ravi eesmärgil. Distsiplinaarkolleegium leidis, et ravimi kasutamise eesmärk oli tervisemure lahendamine ja eesmärgiks ei olnud sportlike saavutuste parandamine. Sportlane oli uurinud Eesti Antidopingu kodulehel olevast ravimite registrist, kas ravim on lubatud ja järeldanud, et antud ravim on tablettide kujul lubatud. Kuigi sportlane oleks võinud kontrollida keelatud ainete nimekirja või konsulteerida spordiarstiga, mis kolleegiumi arvates oleks tõenäoliselt vältinud dopingureegli rikkumise, on sportlase hooletusest tingitud viga siiski väike ning kolleegium määras noomituse ilma võistluskeeluta.

Eesti võrkpalliliidu peasekretäri Helen Veermäe sõnul tegi alaliit juhtumis selguse toomiseks Eesti Antidopinguga igakülgset koostööd. “Meie jaoks on ausa mängu reeglid üliolulised, enamik meie tippklubidest on saanud sellesisulise koolituse. Koondise arstid jälgivad mängijate kasutatavaid ravimeid regulaarselt ning võtame antud juhtumit hea õppetunnina, et tulevikuks midagi sarnast ükski mängija üle ei peaks elama. Soovime Andrile kõike paremat, et ta oma tervisemured seljataks ning saaks keskenduda 100% võrkpallile.”

Andri Aganitsa kommentaar:

"Taastudes õlaoperatsioonist on mul võrkpallifännidele hea ja halb uudis. Hea uudis on see, et operatsioon oli küll plaanitust pikem ja raskem, ent oli edukas. Halb uudis on aga see, et alanud hooaeg on minu jaoks lõppenud. Teine ja veel halvem uudis on see, et mõned kuud tagasi sattus minu organismi arsti raviplaani täitmise käigus ka keelatud ainet. Selle aine nimi oli tamoksifeen ja see sisaldus ravimis, mida võtsin arsti ettekirjutusel. Põhjus väga lihtne. Ravi eesmärk on aidata mul elukaaslasega perelisa saada. Olen alati pooldanud puhast sporti ning mul ei ole kunagi isegi mõttes olnud keelatud aineid kasutada. Arstilt retsepti saades lugesin põhjalikult läbi ravimi koostise ja kuigi märkasin seal ka võimalikku keelatud aine olemasolu, sain Eesti antidopingu kodulehelt aru, et mulle kirjutatud ravimis sisalduva kogusega ja tabletina võttes probleeme pole. Sügisel selgus, et siiski oli probleem, ja et minu augustis antud dopinguproov sisaldab imeväikeses koguses keelatud ainet.

Loe veel

Loomulikult tegin seejärel Eesti antidopinguga igakülgset koostööd, et juhtumis selgus luua. Distsiplinaarkomisjon tegi väga põhjaliku uurimise ja mõistis, miks ravimit kasutasin, omalt poolt kinnitades ja kinnitan veel kord, et preparaadi võtmine polnud sportlike tulemuste parandamiseks. Juhtunu on minu jaoks väga kõva õppetund kogu eluks ja ma tänan distsiplinaarkomisjoni, kes mõistis olukorda ja määras mulle hoiatuse. Palun nii fännidelt, eesti avalikkuselt kui meedialt mõistmist, et ma ei soovi detailselt antud teemat rohkem kommenteerida. Olen antidopinguga olnud väga avatud ja teinud maksimaalset koostööd. Neil on loomulikult kogu info minu kohta olemas. Loomulikult palun juhtunu pärast vabandust, kuna ei rääkinud oma probleemist ei koondises ega alaliidus kellelegi, mistõttu on toimunu olnud ootamatuks üllatuseks kõigile. Loodetavasti oleme kõik edaspidi targemad."