Eesti võrkpallikoondise Tartus Läti vastu seljavõiduni tüürinud Cretu: see on kojujõudmise tunne

„Kui sa saad jälle kokku inimestega, kellega oled nii kaua juba koos töötanud, siis see on koju jõudmise tunne. Siin tahad sa alati hästi esineda,” ütles Eesti koondise rumeenlasest peatreener Gheorghe Cretu esimese asjana siinsetele ajakirjanikele võidu järel.

Ta jätkas: „Teiseks, see oli vist 20 aastat, mil Eesti rahvuskoondis pole siin mänginud, nii et see oli Tartu jaoks eriline sündmus. See on koht, kuhu on ehitatud see uus suurepärane saal ja siin hoolitakse võrkpallist. Meil oli hea võimalus 2019. aastat siin alustada ja neile mängida. Ja muidugi on võit oluline. Võitmine on osa mängust. Poisid tegid head tööd. Treenerid Rainer, Mirko ja Indrek valmistasid mehed hästi ette (Cretu ise saabus koduklubi Rzeszowi Asseoco Resovia juures alles eile – M. R.) ja mitte hetkekski polnud meis kahtlust, kes selle mängu võidab.”

Sind nimetati teist aastat järjest Eesti aasta treeneriks. Mida see sinu jaoks tähendab? „See tähendab, et võrkpall on viimase viie aastaga palju arenenud. See tähendab, et inimesed jälgivad võrkpalli – mitte ainult meie enda fännid, aga ka alaliidud ja ajakirjanikud. Kõik mõistavad, et võrkpall on praegu Eesti spordipildis oluline osa. Oleme kõik selle üle väga uhked. Nagu olen kogu aeg öelnud, on see auhind kogu võrkpallile – treeneritele, noortele, mängijatele, taustajõududele. Me kõik oleme nende viimase viie aasta jooksul midagi panustanud.”