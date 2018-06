Eesti võrkpallikoondis seljatas Portugali ja pääses Euroopa Kuldliiga finaali!

Võrreldes Tähega on Venno 17 sentimeetrit pikem, seega Eesti blokk on selle võrra kõrgem. Ka Venno serv pole Tähe pallingust sugugi halvem. Ilmselt kannatab aga eelkõige meie vastuvõtt. Täht oli meie üks paremaid servi vastuvõtjaid, Venno puhul peavad libero Rait Rikberg ja Kollo teda osaliselt katma. Peaküsimus ongi: kuidas saavad varem mitte koos platsil olnud Venno, Rikberg ja Kollo servi kätte? Kui ka enam-vähem hästi saavad, võib loota, et võimsad Venno ja Renee Teppan löövad rasked tõsted punktiks. Teine võtmeküsimus on, mis saab siis, kui Venno serviga ikkagi vahele võetakse ja tuleb teha vahetus? Kes teda asendab? Nüüd kuluks marjaks ära koondisest eemale jäänud Andrus Raadik, Martti Juhkami või Keith Pupart, aga mis seal ikka taga nutta. Välja peavad vedame need mehed, kes on kohal.



Milline on Eesti ja Portugali omavaheline ajalugu?

Omavaheliste mängude seis on 5:1 meile. Esmalt alistasime Portugali 2001. aastal Faros peetud sõprusturniiril 3:2. 2005 kaotasime MM-valiksarjas 1:3, mullu võitsime sõprusmängud 3:1, 3:0, 3:2. Kõige tähtsaim matš peeti aga seitse aastat tagasi just siin Karlovy Varys, kui Eesti alistas Avo Keele juhtimisel EM-i alagrupimängus Portugali 3:0 ning murdis sellega Euroopa esitosinasse. Toona vedas meid 20 punkti toonud Oliver Venno.

Sajandi alguses oli Portugali rahvusmeeskond väga tugev. 2002. aastal saavutati MM-il kaheksas koht, Maailmaliigas tuldi viiendaks (2005) ja EM-il kümnendaks (2005). 2010. aastal võideti Euroopa liiga, Maailmaliigas teeniti seejärel kohti teises kümnes, mullu lepiti aga 22. positsiooniga. Pärast Karlovy Varys Eestile kaotamist pole kolmele järgmisele EM-ile kvalifitseeritud. Kuuldavasti pole osad mängijad rahul peatreener Hugo Silvaga ja sestap neid koondises ei ole.

Kes on favoriit?

Ikkagi Eesti. Kui koos Robert Tähega oleks Eesti olnud väga selge soosik, siis nüüd võib öelda, et pigem on Eesti favoriit, kuid kindlat ei ole miskit. Ei tasu unustada, et mullusega võrreldes uuenenud koosseisuga Portugal trügis läbi väga raskest alagrupist, tõugates teiste hulgas konkurentsist tugeva Soome ja ka Hispaania. Jagu saadi ka korraldajana finaalturniirile pääsenud Tšehhist. Seega tegemist on kahtlemata heast klassist vastasega.