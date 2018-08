Eesti võrkpallikoondis purustas Slovakkia ka kolmandas sõprusmängus

Kolmandaks geimiks tõi peatreener Gheorghe Cretu sisse 3 uut meest. Teppani asmele tuli mängu Oliver Venno, Tammemaa asemel Andri Aganits ning Raadiku asemel Stefan Kaibald. See geim oli ka kõige tasavägisem tänastest. Seisult 14:14 tegi Slovakkia vahespurdi ning läks 4 punktiga juhtima 18:14. Ometi ei suudetud sellega meie meeste mängu murda ning mängumeeste punktidele mindi vastu uuesti Eesti 21:20 eduseisul. Lõpus oli veidi kindlam kodumeeskond ja nii tuli geimivõit 26:24 Eestile ja koos sellega ka mänguvõit 3:0.

Kolmanda geimi parima meie poolel oli hästi mängu lülitunud Aganits 5 (+5) punktiga. Tema arvele jäi ka tervelt 4 blokipunkti selles geimis.

Kokkuvõttes jäi pika puuga üle-platsi-meheks meie diagonbaal Renee Teppan - 16 punkti kasuteguriga +12 (11 õnnestunud rünnakut, 3 serviässa, 2 blokipunkti). Treial lisas 9, Kollo 7, Raadik 6 punkti. Eesti meeskond ületas täna vastaseid kõigis mõõdetavates kategooriates. Rünnakute õnnestumine 51% vs. 39%, servi vastuvõtt 45% vs. 29%, serviässad 9 vs. 5, blokipunktid 11 vs. 5.

EM-valikturniiriks valmistuva Eesti meeste koondise järgmised 3 kontrollmängu toimuvad 10.-12. augustini Tallinnas Kalevi spordihallis Soome vastu.