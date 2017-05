Eesti võrkpallikoondis peab viimased kontrollmängud enne MM-valiksarja

Tänasest pühapäevani seisavad MM-valiksarjaks valmistuval Eesti võrkpallimeeskonnal ees viimased turniirieelsed kontrollkohtumised, kui Kalevi spordihallis minnakse kolmel korral vastamisi Hispaania ja korra Venemaaga.

Eesti koondis mängib Venemaaga pühapäeval, 21. mail kell 18:00. Hispaaniaga kohtume reedel ja laupäeval kell 18:00 ning pühapäeval kell 15:00. Pühapäeval jagavad koondise treenerid võistkonna kaheks, ühed osalevad mängul Hispaaniaga ja teised matšil Venemaaga.

Kohtumised on pealtvaatajatele avatud ja neile saab pileteid osta mängupäevadel Kalevi spordihallist. Täispilet maksab viis eurot, soodushind pensionäridele, õpilastele ja tudengitele on neli eurot. Aastal 2005 ja hiljem sündinud lapsed pääsevad mänge vaatama tasuta. Pühapäeval, 21. mail on tegemist päevapiletiga, mis tähendab, et ühe pääsmega näeb nii Eesti mängu Hispaania kui Venemaaga.

„Vastased on tugevad ja meile kõigile on see ettevalmistuse viimaseks osaks enne paar päeva hiljem algavaid maailmameistrivõistluste valikmänge,” rääkis rahvusmeeskonna peatreener Gheorghe Crețu. Hispaania on 2007. aasta Euroopa meister ja mängib sarnaselt meile tänavu nii Maailmaliiga kolmandas tugevusgrupis kui augustis Poolas toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel, idanaaber on maailma võrkpalli absoluutne tipp. „Venemaaga mängimine on sellise väikese riigi nagu Eesti jaoks midagi erilist. Me peame võtma seda kui tohutult suurt võimalust ja suurt boonust,” lisas Crețu.

Kes nädalalõpul saali ei jõua, saab Delfi vahendusel jälgida otseülekandes mõlemat pühapäevast matši.

MM-valiksarja Euroopa tsooni teise ringi mängud toimuvad Kalevi spordihallis 24.-28. maini. Esimeses mängus on rahvusmeeskonna vastaseks kolmapäeval, 24. mail kell 18:00 Rumeenia. Lisaks kuuluvad kuueliikmelisse alagruppi Kosovo, Montenegro, Ungari ja Venemaa. Otsepääsme 2018. aastal Bulgaarias ja Itaalias toimuvale MM-finaalturniirile tagab üheringilise turniiri võitja, teise koha omanik jätkab MM-i pääsme püüdmist suvel valiksarja kolmandas ringis. Neile matšidele saab pääsmeid osta Piletilevist.