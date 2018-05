Eesti võrkpallikoondis materdas Cretu 100. juubelimängus Rootsit nagu poksikotti ja jätkab Kuldliigas täiseduga

Samal ajal sai teises Kuldliiga A-grupi kohtumises Belgia kindla 3:0 (23, 18, 17) võidu Slovakkia üle. Eesti juhib nelja vooru järel täisedu, nelja võiduga, punkte on 12. Belgial on võite 3, punkte 8. Heitluses esikoha ja alagrupist edasipääsu nimel peavad nad pühapäeval Kortrijkis Eestit võitma 3:0 või 3:1 ning seejärel lootma, et meilt röövib viimases voorus tabelipunkte ka Slovakkia.

Naised tegid tagasi

Eesti naiskonna võidu Hõbeliigas teeb eriti magusaks see, et eestlannad kaitsesid neljandas geimis ära kolm matšpalli. Meenutame, et Rakveres oli Eestil kasutada seitse matšpalli, ometi kaotati 3:2. Mängu parimaks nimetati suisa eksimatult tegutsenud ja 18 punkti toonud (+16; rünnak 65%) Anu Ennok. Nette Peit ja Kertu Laak toetasid teda 14 silmaga. Eestil ja Rootsil on nüüd mõlemal neljast mängust kolm võitu, tabelipunkte on Eestil 8, Rootsil 9. STATISTIKA

Loe veel

Rootsi on endale finaalturniiri korraldajana edasipääsu automaatselt garanteerinud. Lisaks rootslannadele pääseb grupist edasi veel üks naiskond, Eesti ohustajaks on kahe võidu ja kahe kaotusega turniiri alustanud Šveits. Omavahel kohtutakse pühapäeval.

Meeste Hõbeliigas liigub võidulainel Avo Keele juhitav Läti koondis. Viimati nüpeldati Kosovot 3:0 (21, 9, 20).

Euroopa liiga: Rootsi - Eesti Märt Roosna: 20:25. Teppan lõpetab mängu võrgutripsust ässaga. Eesti võttis seljavõidu 3:0! Märt Roosna: 20:24. Lindberg auti. Märt Roosna: 20:23. Täht nurgast. Märt Roosna: 20:22. Link hanitab. Märt Roosna: 19:22. Tammemaa lööb kõvera käega blokist auti. Märt Roosna: 19:21. Teppan blokki. Märt Roosna: 18:21. Lindbergi rünnak. Märt Roosna: 17:21. Lindbergi rünnak. Märt Roosna: 16:21. Keele ja Tammemaa koostöö ei klapi. Peab ütlema, et Keele sissetulek on olnud ebakindel. Märt Roosna: 15:21. Jälle Jacob Link lööb blokist auti. Märt Roosna: 14:21. Rootsi serviviga. Märt Roosna: 14:20. Venno lööb võrku, tõste on veidi ebamugav. Märt Roosna: 13:20. Teppan hanitab blokist auti. Keel on platsil. Märt Roosna: 13:19. Rootsi serviviga. Märt Roosna: 13:18. Link taas. Märt Roosna: 12:18. Venno rünnak. Märt Roosna: 12:17. Tamme ei saa servi kätte. Märt Roosna: 11:17. Link lööb ära. Märt Roosna: 10:17. Treiali blokk. Märt Roosna: 10:16. Treial keskelt. Märt Roosna: 10:15. Teppani serviviga. Märt Roosna: 9:15. Venno rünnak. Märt Roosna: 9:14. Treial on tulnud Aganitsa asemel. Märt Roosna: 8:14. Märt Roosna: 8:13. Märt Roosna: 7:13. Venno hanitus jääb maha. Märt Roosna: 7:12. Nüüd Toobali eksimus, tõste ei leia adressaati. Märt Roosna: 6:12. Märt Roosna: 5:12. Täielik tulevärk! Toobal dirigeerib asja kindlakäeliselt ja igast käest võib pauk tulla. Nüüd siis Tähelt. Märt Roosna: 5:11. Tammemaa keskelt. Märt Roosna: 4:10. Märt Roosna: 4:9. Täht auti. Märt Roosna: 3:9. Tähe serviviga. Märt Roosna: 2:9. Kollo toksab ja pall on maas. Rootslastest hakkab suisa kahju. Noh, samas mitte nüüd ka liiga palju :) Märt Roosna: 2:9. Teppan tulistab palli põrandale. Märt Roosna: 2:7. Märt Roosna: 2:6. Rootsi rünnak auti. Märt Roosna: 2:5. Teppani serviviga. Märt Roosna: 1:5. Aganits veel korra! Seekord blokiga. Märt Roosna: 1:4. Aganits blokist auti. Märt Roosna: 1:3. Aganitsa blokk. Märt Roosna: 1:2. Aganits keskelt. Märt Roosna: 1:1. Märt Roosna: 0:1. Rikberg tõstab kohtunikupuki tagant ja Täht lööb maha! Märt Roosna: 17:25. Kollo lööb palli blokist auti ja Eesti juhib 2:0. Kui Rakveres mängiti Rootsiga kui võrdne võrdsega, siis täna on neid tambitud kui poksikotti. Märt Roosna: 17:24. Teppani rünnak. Märt Roosna: 17:23. Aganits lööb palli matsuga maha, kuid tõste on nii võrgu peal, et käsi puudutab võrku. Märt Roosna: 16:23. Tähe serviviga. Ka eelmises mängus patustas ta servijoonel päris palju. Märt Roosna: 15:23. Märt Roosna: 15:22. Aganitsa rünnak. Mänguaega saavad ka Markkus Keel ja liberona Rauno Tamme. Märt Roosna: 15:21. Lindbergi rünnak. Märt Roosna: 14:21. Märt Roosna: 13:21. Aganitsa blokk. Märt Roosna: 13:20. Teppani äss. Märt Roosna: 13:19. Täht lükkab blokist auti. Märt Roosna: 13:18. Täht auti. Eestit on tabanud kerge mõõn. Märt Roosna: 12:18. Rootslased saavad Tähe blokiga kinni. Märt Roosna: 11:18. Kollo jäi hätta planeeriva serviga. Märt Roosna: 10:18. Lindbergi rünnak. Märt Roosna: 9:18. Aganitsa rünnak teiselt korruselt. Märt Roosna: 9:17. Märt Roosna: 8:17. Tammemaa blokk. Märt Roosna: 8:16. Venno rünnak. Märt Roosna: 7:15. Rootsi serviviga. Märt Roosna: 7:14. Venno, jälle platsile lastud, uhab sissejuhatuseks blokki. Märt Roosna: 6:14. Märt Roosna: 5:14. Teppan blokist auti, Täht hiilgas jalaga palli päästes. Märt Roosna: 5:13. Tähe serviviga. Märt Roosna: 4:13. Kollo tagaliinist. Märt Roosna: 4:12. Teppan pingutab pisut üle ja pall lendab võrku. Märt Roosna: 3:12. Märt Roosna: 2:12. Täht lõpetab pika pallivahetuse. Kiita tuleb ka Eesti kaitset, Rootsi tugevad rünnakud ei jää maha. Märt Roosna: 2:11. Märt Roosna: 2:10. Tammemaa serviviga. Märt Roosna: 1:10. Tammemaa äss. Päris uskumatu ülekaal. Märt Roosna: 1:9. Täht ründab. Märt Roosna: 1:8. Märt Roosna: 0:8. Kollolt veel üks äss. Suurepärane serviseeria. Märt Roosna: 0:7. Tähe blokist lendab pall kõrgele õhku... ja Täht lööb seejärel ise palli maha! Märt Roosna: 0:6. Teppan nurgast. Märt Roosna: 0:5. Tähe ja Tammemaa blokk peab. Märt Roosna: 0:4. Kollo põrutab serviässa! Märt Roosna: 0:3. Täht lööb osavalt kahesest blokist mööda. Märt Roosna: 0:2. Märt Roosna: 17:25. Rootsi rünnakuviga. Eesti võidab avageimi kindlalt ja juhib 1:0. Peab ütlema, et Rootsi mängis Rakveres hoopis paremat ja agressiivsemat mängu. Märt Roosna: 17:24. Venno serviviga. Ta tuli mõni aeg tagasi Kollo asemele, nüüd tuli Kollo tagasi. Märt Roosna: 16:24. Rootsi rünnakuviga. Märt Roosna: Vabandust, 16:23. Märt Roosna: 15:24. Nilsson keskelt. Märt Roosna: 15:23. Veel korra Toobali hanitus! See mees on täna toonud juba neli punkti. Märt Roosna: 15:22. Veel üks blokk, vist Tammemaa käed on need, mis palli tagasi tõrjuvad. Märt Roosna: 15:21. Aganits eksib servil. Märt Roosna: 14:21. Toobal hanitab. Märt Roosna: 14:20. Märt Roosna: 14:19. Toobalilt veel üks blokk. Märt Roosna: 14:18. Toobali blokk. Märt Roosna: 14:17. Kollo hanitab blokist auti. Märt Roosna: 14:16. Gustavsson ja Täht teevad mõlemad servivea. Märt Roosna: 13:15. Gustavsson lööb Rikbergile ässa. Märt Roosna: 12:15. Aganits on võrgus. Märt Roosna: 11:15. Täht veel korra. Märt Roosna: 11:14. Täht jõuga nurgast. Märt Roosna: 11:13. Nilsson keskelt. Märt Roosna: 10:13. Rootsi serviviga. Märt Roosna: 10:12. Täht hanitab auti. Märt Roosna: 9:12. Eesti blokk võrgus. Märt Roosna: 8:12. Rootsi soe pall. Märt Roosna: 8:11. Rootsi serviviga. Märt Roosna: 8:10. Taas Lindberg. Ei ole meil palling hästi käes. Märt Roosna: 7:10. Lindberg blokist auti. Märt Roosna: 6:10. Kollo saab käe valgeks, lüües ühese bloki vastu ära. Märt Roosna: 6:9. Teppani löök läheb pikaks. Märt Roosna: 5:9. Lindbergi rünnak. Märt Roosna: 4:9. Teppani rünnak. Märt Roosna: 4:8. Aganits keskelt. Märt Roosna: 4:7. Tammemaa blokk. Märt Roosna: 4:6. Kollo blokk. Märt Roosna: 4:3. Märt Roosna: 4:5. Märt Roosna: 3:3. Aganits viigistab. Märt Roosna: Mäng käib, Rootsi juhib 3:2. Märt Roosna: Eesti alustab koosseisus Kert Toobal, Renee Teppan, Robert Täht, Kristo Kollo, Timo Tammemaa, Andri Aganits ja libero Rait Rikberg. Märt Roosna: Meeste mäng on kohe-kohe algamas. Märt Roosna: 6:14. Ja veel üks äss Eliisa Peidilt! Õed on show püsti pannud :) Märt Roosna: 6:15. Eesti naiskond on võitnud 3:2! Vägev! Eriti magusaks teeb võidu see, et eestlannad kaitsesid neljandas geimis ära kolm matšpalli. Meenutame, et Rakveres oli Eestil kasutada seitse matšpalli, ometi kaotati 3:2. Mängu parimaks nimetati suisa eksimatult tegutsenud ja 18 punkti toonud (+16; rünnak 65%) Anu Ennok. Nette Peit ja Kertu Laak toetasid teda 14 silmaga. Eestil ja Rootsil on nüüd mõlemal neljast mängust kolm võitu, tabelipunkte on Eestil 8, Rootsil 9. Märt Roosna: 6:13. Nette Peit! Märt Roosna: 6:12. Eliisa Peidilt äss! Märt Roosna: 6:11. Nette Peit nurgast. Märt Roosna: 6:10. Eliisa Peit blokki. Märt Roosna: 5:10. Laagi blokk! Märt Roosna: 5:9. Veel on punkt vastaste serviveast. Märt Roosna: 5:8. Haak tagaliinist. Märt Roosna: 4:8. Ennok lööb täpselt bloki taha. Märt Roosna: 4:7. Nette Peit blokki. Märt Roosna: 3:7. Rootsi serviviga. Märt Roosna: 3:6. Märt Roosna: 2:6. Nette Peidi äss! Märt Roosna: 2:5. Mõnnakmäe blokk. Märt Roosna: 2:4. Haak auti. Märt Roosna: 2:3. Rootsi serviviga. Märt Roosna: 2:2. Haak viigistab. Märt Roosna: 1:2. Laak blokist auti. Märt Roosna: 1:1. Märt Roosna: 0:1. Nette Peidi rünnak. Märt Roosna: 25:27. Haak auti ja seis viigis 2:2! Hea töö, naised! Märt Roosna: 25:26. Eliisa Peidi ja Mõnnakmäe blokk peab! Märt Roosna: 25:25. Ennok viigistab! Kolm matšpalli kaitstud! Märt Roosna: 25:24. Märt Roosna: 24:24. Hull punkt! Superkaitse ja Peit hanitab punktiks. Märt Roosna: 24:23. Nette Peit kaitseb esimese ära. Märt Roosna: 24:22. Laak eksib servil. Rootsi matšpallid... Märt Roosna: 23:22. Rootsi serviviga. Märt Roosna: 23:21. Kullerkann auti. Märt Roosna: 22:21. Nette Peit lööb trossi. Märt Roosna: 21:21. Isabelle Haak viigistab. Märt Roosna: 20:21. Eliisa Peidi temporünnak. Märt Roosna: 20:20. Märt Roosna: 19:20. Veel üks rünnakupunkt Ennokilt. Ei tea, mida ta täna hommikuks sõi, aga see mõjub! Märt Roosna: 18:19. Märt Roosna: 17:18. Eliisa Peidi hanitus, otsa Mõnnakmäe äss ning Eesti on omakorda ees! Märt Roosna: 17:16. Märt Roosna: 16:15. Laak ründab võrku ja Rootsi põrutab ässa ning ongi taas ees. Märt Roosna: 12:14. Ennoki ja Kullerkannu rünnakud ning Eesti juhib! Märt Roosna: 12:12. Märt Roosna: 10:10. Laak viigistab. Märt Roosna: 8:6. Eesti naised pole sugugi alla andnud! Ka üks punkt tänasest mängust oleks väga hinnaline. Märt Roosna: 4:0. Ohjad on jätkuvalt Rootsi käes. Kolme geimi järel oli Eesti resultatiivseim Anu Ennok 13 punktiga (kasutegur +11; rünnak 63%), järgnesid Nette Peit 8ga ning Kertu Laak ja Kristel Moor 7ga. Märt Roosna: 25:21. Ei, Rootsi siiski eduseisu käest ei anna ning lähevad ette geimidega 2:1. Märt Roosna: 23:21. Märt Roosna: 22:20. Ennoki rünnak ja kõik on veel võimalik. Märt Roosna: 21:18. Täna suurepäraselt tegutsenud Ennok vähendab vahet. Märt Roosna: 20:15. Märt Roosna: 18:14. Märt Roosna: 16:14. Nette Peit ja Moor eksivad järjest rünnakul ning Rootsi taas peal. Märt Roosna: 12:12. Moori rünnak ja Ennoki äss ning kahepunktiline vahe on taas tasa. Märt Roosna: 8:8. Paar eksimust rootslannadelt ja juba on seis viigis! Märt Roosna: 8:4. Rootsi on paremini alustanud. Meie poolel on algkoosseisuga võrreldes üks muutus, Laagi asemel on platsil Moor. Märt Roosna: 18:25. Kindel geimivõit Eestile ja seis viigis 1:1. Märt Roosna: 16:23. Märt Roosna: 15:21. Ojamets on teinud vahetusi, platsil on näiteks esimestes kohtumistes põhikoosseisu kuulunud Kristiine Miilen. Paraku on ta nüüd eksinud kolmel järjestikusel rünnakul. Märt Roosna: 9:18. Eesti domineerib seda geimi täielikult. Märt Roosna: 9:16. Rootslannad on hädas eestlannade serviga, viimane peavalu valmistaja on Kertu Laak. Märt Roosna: 7:12. Märt Roosna: 5:10. Mõnnakmäelt head servid. Märt Roosna: 5:8. Ennok lööb blokist auti ja Eesti on eduseisus. Märt Roosna: 25:20. Rootsi võidab heitliku geimi ja juhib mängu 1:0. Märt Roosna: 24:20. Märt Roosna: 22:19. Märt Roosna: 20:16. Eesti jõudis juba seisuni 16:17, kuid siis tegi Rootsi taas spurdi. Märt Roosna: 16:12. Tüüpiline naiste mäng! Nagu lõõtspill: kokku, lahku, kokku. Rootsi läks ette 12:7, aga Eestil õnnestus Nette Peidi serviseeria ajal teha spurt ja viigistada. Väga hästi tegutses sel perioodil kolm punkti toonud Liis Kullerkann. Aga siis ei saadud servi kätte ja Rootsi teenis neli silma järjest. Märt Roosna: 10:5. Mäng algas Eesti naiskonna jaoks üsna raskelt, hädas oldi pikkade rootslannade rünnakute pidurdamisega. Platsil on tavapäraselt Julija Mõnnakmäe, Kertu Laak, Anu Ennok, Nette Peit, Eliisa Peit, Liis Kullerkann ja liberod Kristi Nõlvak ja Marje Rosenblatt. Märt Roosna: Naiste mäng on algamas 10 minuti pärast. Tuletan meelde, et sellest matšist teeb ülekande LAOLA TV ja vastav link on uudises olemas. Märt Roosna: Tere, head võrkpallisõbrad! Täna võivad nii naised kui ka mehed teha pika sammu Euroopa liiga finaalturniiri suunas. Kui mehed Rootsile tabelipunkte ei loovuta (võidavad 3:0 või 3:1), oleks Belgial meie püüdmine juba väga raske. Isegi kui nad pühapäeval võidaksid, piisaks Eestile seejärel kodus Slovakkia alistamisest. Aga pärast ilusat võitu Rakveres loodame, et võidud tulevad nii täna kui ka pühapäeval Kortrijkis ja enne viimast vooru on grupi esikoht juba käes. Naiskond üritab Rootsilt punkte näpistada. Rakveres saadi 2:3 kaotuse eest üks tabelipunkt ja see annab meile võitluses Šveitsiga teise koha eest väikese eelise. Kas täna tuleb lisa?

Rootsi kohtumine on seejuures rahvusmeeskonna peatreeneri Gheorghe Crețu 100. mäng Eesti koondise eesotsas.

Meeste koondis hoiab Kuldliiga A-alagrupis 9 punktiga liidrikohta, viimati saadi Rootsist kodusaalis jagu 3:1. Võrreldes viimase kohtumisega ei ole koosseisus libero Silver Maar, kes teeb kodumaal koolieksamit. Uue mehena sõitis Rootsi Albert Hurt.

Peatreener Gheorghe Crețu sõnul ootab ta tugevat võitlust. „Oleme valmis järjekordseks raskeks mängus, usun, et Rootsi tuleb sellele kohtumisele väga motiveeritult ja meie peame olema paremini keskendunud, kui viimases matšis,“ sõnas juhendaja ja lisas, et talle pigem meeldib sama vastasega järjest mängida.

Kapten Kert Toobal kommenteeris eelseisvat kohtumist järgmiselt: „Rootsi tegutses meie vastu Rakveres hästi, me üritame siis nende kodus ka hästi mängida. Rootsi kasutas päris palju erinevaid mehi ja nüüd on Alaril (statistik Alar Rikbergil) kindlasti palju tööd vaja teha ning koosolekul on rohkem mehi vaja läbi analüüsida.“