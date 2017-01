Eesti võrkpallikohtunikud on sel hooajal vilistanud juba 14 euromängu

Tiit Kõiv (vasakult teine) Modena ja Craiova mängul õigust mõistmas. Foto: cev.lu

Samamoodi nagu välismaal on hinnatud meie võrkpallurid, on kõrget kvaliteeti tõestanud ka meie vilemehed, kes on sel hooajal teenindanud juba 14 eurosarja või noorte EM-valikmängu.