Eesti võrkpalliklubidel edukas pühapäev

TalTech sai nädalavahetuse teise võidu, kui kodusaalis oldi Jekabpilsi Lušist üle 3:2 (25:20, 17:25, 14:25, 27:25, 15:13). Peatreener Janis Sirelpuu võib noore meeskonna üle uhke olla, sest kaks viimast geimi olid väga tasavägised, ent ülikoolimeeskond suutis need enda kasuks kallutada ja vajalikud kaks punkti teenida. TalTechi edukaim oli nende rünnakuliider Mihkel Nuut, kes tegi suurepärase esituse, tuues koguni 34 punkti (+23). Valentin Kordas toetas meeskonda 15 punktiga (+5). TalTechi vastuvõtuprotsent oli 46, rünnakuid realiseeriti 40-protsendiliselt, blokipunkte kogunes 16, servil löödi 4 ässa ja eksiti 12 pallingul. Jekabpilsi poolel tõi 23 punkti (+13) Eriks Voronko. Jekabpilsi vastuvõtt oli 66%, rünnak 50%, blokiga saadi 11 punkti, serviga 2 (eksiti 13 pallingul), kirjutab volley.ee.

TalTech on liigatabelis 7 punktiga üheksas, Jekabpils on neist koht eespool ja punkte on Läti klubil 9.