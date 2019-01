Eesti vollenaiskond sai väga tähtsa uudise: Rootsi superstaari ei lubata Tartusse!

Rootsigi peab EM-finaalturniiri unistuse elus hoidmiseks pühapäeval Tartus võitma, kuid Savino del Bene Scandiccis palliva 19-aastase Haaki puudumise tõttu muutus nende ülesanne palju raskemaks.

"Neil pole mingit huvi teda vabaks lasta," ütles Rootsi koondise mänedžer Ismo Peltoarvo SVT-le. "Tema klubil on samal päeval mäng. Nad on liiga tipus ning iga mäng on nende jaoks tähtis. Isabelle jaoks on see väga keeruline olukord. Ta tahab mõlema eest mängida, aga lõppude lõpuks saab ta sealt palka."

Samuti ei saa Haak rootslannasid aidata viimases valikmängus Tšehhi vastu kolmapäeval.

Peltoarvo ei süüdista tekkinud olukorras mitte Itaalia klubi, vaid Euroopa võrkpalliliitu, kes on oma graafiku klubimängudega kattuma pannud. "Kui tahta patuoinast otsida, siis tuleb vaadata nende otsa," lisas ta.

"Oleme kõike proovinud. Oleme ka Euroopa võrkpalliliiduga rääkinud ja üritanud panna neid klubi ja Itaalia liigat survestama. Oleme ka rääkinud tema klubi ja liigaga, et nad mängu ümber tõstaksid, aga neil on samuti tiheda graafikuga probleeme."

E-grupi tabeliseis enne kahte viimast vooru:

1. Soome 4-0 (10 punkti)

2. Eesti 2-2 (6 punkti)

3. Tšehhi 1-3 (6 punkti)

4. Rootsi 1-3 (2 punkti)

EM-ile pääseb kaks paremat, Soomel on finaalturniiri pilet juba kindlustatud, ülejäänud kolmel võimalus seda veel teha.