Eesti võidumängu MVP Timo Tammemaa: Toobal üllatas mind

Nii Timo Tammemaa, Robert Täht kui ka Renee Teppan kogusid kõik võrdselt 17 punkti. Seekord võib rahumeeli valida Tammemaa kohtumise kõige paremaks mängijaks. Eesti ajakirjanike kiired küsimused-vastused päevakangelasega.

Timo, mängida sedasi sellise publiku ees – sa saad täna vist kasutada vaid ülivõrdeid?

Mängid Läti kodusaalis, aga pigem on see nagu enda kodusaal. Eestlasi oli ikka meeletult palju kohale tulnud, kindlastsi oli see meile suureks abiks. Ütleme, et see oli kodumäng.

Kas täna oligi mingi plaan, et sidemängija Kert Toobal otsib sind rohkem?

Endal on just pigem viimased päevad olnud probleeme ajastamisega (rünnakul), olin isegi üllatanud, et Kert toitis mind söötudega päris palju.

Kui tihti sa seda üldse öelda saad, et olid Eesti resultatiivseim? Või klubi resultatiivseim?

Temporündajal on neid kordi väga vähe, võib-olla aastas üks-kaks-kolm korda.

Seda magusam, et nüüd koondises ja Läti vastu?

Jaa-jah, kindlasti. Kahtlemata positiivne üllatus.

Võib öelda, et Eesti pani lõpuks tasemevahe maksma?

Mingil määral küll, kuid mu sisetunne ütleb, et saab veel väga palju juurde panna.

Kas võit su enda vana treeneri Avo keele üle – on see eriti magus või järsku on sul temast hoopis natuke kahju?

(Muheleb). Ma ei oska isegi vastata sellele. Mängus sa selle peale ei mõtle.