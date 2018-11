Eesti naiskonnad püüavad nädalavahetusel punktilisa piiri taga

Ka Tartu Ülikool/Bigbanki peatreener Kristjan Kais rõhutas, et pikk bussisõit võib alguses tunda anda. "Mängudegraafik on meil lähiajal väga tihe. Käesoleval ja kahel järgmisel nädalal on kokku koguni 9 mängu, seetõttu üritan mängijate koormust võimalikult palju jagada. Nädalavahetuse vastastest peaks tabeliseisu vaadates tugevam olema lätlannade VK miLATss, kes hoiab kolmandat kohta ja ei ole siiani kodusaalis kaotanud ühtegi mängu. Üks meie eesmärke ongi nende ilus seeria kodusaalis ära rikkuda, kui TalTech/Tradehouse seda enne meid ei tee. Laupäeval mängime Leedus Jonava KKSC-Achema vastu, kes on siiani võitnud ühe mängu. Leedus saab määravaks ennekõike meie endi häälestus ja see, kui kiiresti suudame ennast pärast pikka bussisõitu käima saada," rääkis Kais.

Juhendaja sõnul minnakse punktilisa teenima, kuigi mitmed mängijad jäävad koju. "Meie võistkonna seis on hooaja keskpaigale omane. Vigastuste tõttu jäävad lisaks sidemängija Liis Noormetsale eemale veel mõlemad võistkonna liberod, samuti ei saa erinevatel põhjustel Leetu sõita kaks nurgaründajat. Hoolimata sellest, et meil on tavapärasemast vähem lisakäike, peaks löögijõudu olema piisavalt, et mõlemas eesootavas mängus punktilisa teenida," lõpetas Kais.