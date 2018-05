Võrkpallikoondise nurgaründaja Rauno Tamme sõlmis Eesti valitseva meistermeeskonna Saaremaaga uue lepingu.

"Meil on hea meel teatada, et Eesti koondislane Rauno Tamme jätkab Saaremaa Võrkpalliklubis ka järgmisel hooajal. Rauno sõnul jäi tal eelmisel hooajal nii mõndagi veel sisse, mis on vaja uuel hooajal välja mängida," teatas Saaremaa klubi oma Facebooki lehel.