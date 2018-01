Eesti koondise raudvara liitus Tartu Bigbankiga. Kas leiti puuduv pusletükk Saaremaa alistamiseks?

Keset hooaega Belgia klubist Meneni Prefaxisest lahkunud libero Rait Rikberg ühines oodatult Tartu Bigbankiga.

35-aastane Rikberg oli seni esindanud vaid Tartut meeskonda. Kui ta Belgiast kodumaale naasis, ütles ta Eesti Päevalehele antud intervjuus, et Eesti klubidest ühineks ta vaid Bigbankiga. "Eestis oleks ainumõeldav valik Tartu. See on minu tiim. Aga nad on praegu hästi komplekteeritud ega vaja eriti uut meest. Väga loodan, et mul lubatakse nendega trenni teha, et saaksin end koondisesuve jaoks vormis hoida," rääkis Rikberg.

Äsja raporteeriski Bigbanki Facebooki leht: "Tagasi kodus! Rait Rikberg liitub Bigbank Tartuga! Hea meel on tõdeda, et meie klubi enda kasvandik ja tõeline raudvara on otsustanud hooaega jätkata ning aitab meil kahe järele jäätnud tiitli eest võidelda!"

Äsjases karikafinaalis vandus Tartu umbes 1800 inimese silme ees kodusaalis 2:3 alla Saaremaale. Tolles kohtumises ei mänginud oma kohta välja kanadalasest nurgaründaja Brook Sedore, kuid kuna Stefan Kaibald oli nihutatud liberoks, ei saanud treener Oliver Lüütsepp teda kasutada. Rikbergi lisandumine annab kindlasti ühe vajaliku lisakäigu juurde.