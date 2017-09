Eesti koondise peatreener Gheorghe Creţu juhendab täna esmakordselt Venemaa tippklubi

Alates 2014. aasta aprillist Eesti meeste võrkpallikoondise peatreener olnud Gheorghe Creţu astus klubitasandil suure sammu edasi, siirdudes juhendama Venemaa Superliigas pallivat ja Euroopa klubide edetabelis top 10 hulka kuuluvat Belgorodi Belogorje meeskonda. Täna õhtul juhendab Creţu oma uut meeskonda esimest korda mängus Peterburi Zeniti vastu.

Belgorodi võistkonna näol on tegemist kaheksakordse Venemaa meistri ja karikavõitjaga. Kolmel korral on triumfeeritud kõige tugevamas klubisarjas ehk CEV Meistrite liigas, viimati 2014. aastal. Käesolevat hooaega on alustatud täisedu ehk kahe võiduga.

„Minu jaoks on Belgorodi klubi juures töötamine suur au. Minu eesmärgiks on saavutada võistkonnaga kõige paremaid tulemusi ja peamine on see, et siht ühendab nii mind, klubi juhtkonda kui ka mängijaid. Meil seisab ees palju tööd, ent olen kindel, et kui kõik annavad endast nii treeningutel kui mängudes maksimumi, siis ootab meid edu,” vahendas Creţut Belgorodi klubi kodulehekülg.

Klubitasandil on Rumeenias sündnud Creţu juhendanud nii Austria, Belgia, Itaalia, Katari kui ka Poola võistkondi. Rahvuskoondiste tasemel lisaks Eestile ka Austriat ja Rumeeniat. Belgorodis hakkavad teiste seas tema juhtnööre saama nii Venemaa koondise sidemängija Sergei Grankin, kui homme 42-aastaseks saav võrkpalli elav legend Sergei Tetjuhhin, kes esindas idanaabrite koondist 20 aasta jooksul 450 korda. Kokku on klubi nimekirjas neli Londoni olümpiavõitjat, kaks tänavust Euroopa meistrit, Venemaa koondise kandidaate ja teisi suurmeistreid.

Eesti Rahvusmeeskonnaga lõppes küll Creţu leping Euroopa meistrivõistluste finaalturniiriga, ent mõlemad pooled on avaldanud soovi koostööd jätkata. Eesti Võrkpalli Liidu president Hanno Pevkur loodab, et uuele kokkuleppele jõutakse hiljemalt oktoobri lõpuks. „Esialgne plaan uue lepingu sõlmimiseks oli isegi kiirem, ent kuna Belgorodi pakkumine tuli ootamatult, leppisime kokku, et Eesti koondise juhendamises saame detailid läbi arutada oktoobri lõpuks. Oli ka Eesti koondise huvides, et Gianni saaks klubihooajaks väga tõsise klubi treeneriks, mis arendab kindlasti ka teda treenerina edasi,” märkis Pevkur.

Creţu käe all on Eesti meeste võrkpallikoondis jõudnud kahel korral Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile, võitnud 2016. aastal Euroopa liiga ja tänavu suvel Maailmaliiga kolmanda tugevusgrupi.