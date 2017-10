Eesti koondise kapten: selle hooaja favoriidid on Tartu Ülikool ja Tallinna Ülikool

Täna alustab naiste võrkpalli Balti liiga, kus osaleb kümme klubi. Eesti naiskondi on neli, Lätist ja Leedust mõlemast läheb Baltikumi parima tiitli eest võitlema kolm klubi.

Mida oodata sellelt hooajalt? Kas mõni Eesti klubidest suudab Balti liiga võidu taaskord Eestisse tuua? Lõpetas ju Kaunase võrkpalliklubi sel kevadel Kohila VK/E-Service mitmeaastase valitsemisaja. Kes on favoriidid ja kes peavad väljavõidetud positsioonidelt pigem taanduma? Kes tuleb Eesti meistriks?

Kõik need küsimused on uue hooaja eel võrkpallisõpradel huulil. Vastuste saamiseks otsustasime leida inimese, kes oleks väga hästi kursis Eesti naiste võrkpallis toimuvaga. Meile tuli appi Eesti naiste rahvuskoondise kapten, sidemängijana Kohilaga kolmel viimasel hooajal Eesti meistriks tulnud Julija Mõnnakmäe, kirjutab volley.ee.

Uurisime Julijalt kõigi nelja Eesti klubi kohta ja palusime tal kommenteerida nende võimalusi Balti liigas ja Eesti meistrivõistlustel.

Kohila VK/E-Service

Valitsev Eesti meister ja eelmise hooaja Balti liiga hõbemedalist

Julija: Mind veidi üllatas Ingrid Kanguri avaldus hooajaeelsel pressikonverentsil, kus ta pakkus, et minu endine koduklubi plaanib võita kolm tiitlit (kolmas võimalik tiitel on Eesti karikas). Kahtlustan, et siin on tegemist kas konkurentidele hämamisega või siis tahetakse noortele mängijatele enesekindlust süstida. Kahe hooaja vahel lahkus praktiliselt kogu eelmise hooaja põhikoosseis. Tean, et klubi loodab tuua väljastpoolt sisse 2-3 välismängijat, aga minu teada pole nad kõik veel kohale jõudnud (meie jutuajamine toimus reedel, 6. oktoobril ehk 24 tundi enne liiga esimest vooru), see aga tähendab, et põhiraskust peavad vähemalt esialgu kandma noored, kes seni pigem vahetusmängijate rolli täitnud. Igal juhul kardan, et ilma korralikku täiendust saamata on ühegi karika võitmine Kohilale sel hooajal ebareaalne.

Väga tähtis roll saab naiskonnas olema endisel TTÜ kaptenil, sidemängija Egle Püvil, sest tema on selles seltskonnas kõige kogenum ja seetõttu peab just tema liidrirolli väljakul enda peale võtma. Noortest mängijatest ma selget eristuvat liidrit praegu veel ei näe, aga loodetavasti hooaja arenedes kerkib ka nende hulgast selliseid, kes on võimelised naiskonda raskel hetkel väljakul ja väljaku kõrval "tassima".

Isegi kui sel hooajal jäävad tiitlid võitmata, mina hoian Kohilale nende juubelihooajal endiselt pöialt!

Tartu Ülikool/Eeden

2016-2017 Eesti meistrivõistluste 2. koht, Balti liiga 3. koht

Julija: Mina arvan, et Tartu on sel hooajal kõige suurem favoriit kohalikele tiitlitele. Nad on suutnud säilitada peaaegu kogu eelmise hooaja väga hästi lõpetanud põhikoosseisu, lisandunud on veel mõned mängijad, kellest näiteks Andrei Ojamets tõstis esile keskblokeerijat Juta Kraavi. Mina ise Jutat nii hästi ei tunne, aga kui Andrei teda nimeliselt ära mainis, siis on kindlasti tegemist hea mängijaga, kes peaks hea võistkonna veel tugevamaks tegema.

Andrei on üpris nõudlik ja keskmisest naistetreenerist karmima distsipliiniga treener, kellel on väga selge ettekujutus sellest kuidas treenida ja võrkpalli mängida tuleb. See aga tähendab, et kui Tartu mängijad lähevad nüüd temaga vastu oma teisele hooajale, siis need, kes Tartus jätkavad, on Ojametsa nõudmiste ja käekirjaga juba tuttavad ja harjunud. Mis omakorda tähendab, et Tartu on eelmise hooajaga võrreldes igal juhul tugevam.

Tartu eelmise hooaja üks nõrkuseid, võrreldes teiste mänguelementidega, oli servi vastuvõtt. Libero vahetus ja kui nüüd suudetakse vastuvõttu tervikuna parandada, siis Tartul sel hooajal nõrkuseid vaat et polegi enam.

Väljakutseks võib olla võidukohustus. Alates esimesest voorust läheb Tartu Ülikool/Eeden nii Balti liigas kui ka Eesti meistrivõistlustel platsile pea kõigi vastaste vastu favoriidina.

TTÜ/Tradehouse

2016-2017 Eesti meistrivõistluste 3. koht, Balti liiga 7. koht

Julija: TTÜ fännid peavad arvestama, et naiskond näeb võrreldes eelmise hooajaga oluliselt teistsugune välja. Võtmemängijatest õige mitu lahkus, suurem osa neist liitus koduse konkurendi Tallinna Ülikooliga. Õnneks tuli juurde noori ja andekaid mängijaid.

Keskblokeerija Heleene Hollas on kindlasti väga hea täiendus, oluline et tal parketil vahele jäänud aasta kuidagi negatiivselt ei mõjuks. Ise arvan ja loodan, et noorte hulgast tõuseb liidriks Hanna Pajula, kes oma emotsionaalsusega kindlasti innustab ka kaaslaseid. Hanna on väga hea meeskonnamängija, seepärast peaks selline liidriroll talle ka väga hästi sobima. Hea uudis TTÜ jaoks on kogenud Mari-Liis Graumanni tagasitulek võrkpalli juurde . Kui Mari-Liis leiab endise mänguvormi ja piisavalt aega, et väikese lapse kõrvalt ka välismängudel aitamas käia, siis annab see kogu võistkonnale enesekindlust.

Eesti meistrivõistlustel kuue naiskonna hulgas peaks TTÜ kindlasti medalite eest võitlema, Balti liigas oleks jõudmine Final Four'ile selge õnnestumine.

Tallinna Ülikool

2016-2017 Eesti meistrivõistluste 4. koht, Balti liigas 11. koht

Julija: Tallinna Ülikool on kindlasti tugevam kui eelmisel hooajal. Enam-vähem kogu eelmise hooaja põhikoosseis on alles, lisandunud on väga häid mängijaid, sealhulgas õige mitu neist tuli TTÜ-st, kes teadupärast lõpetas hooaja kõikides sarjades Tallinna Ülikoolist kõrgematel kohtadel. Naiskonnas saab olema väga tihe konkurents kõigile positsioonidele, peatreener Argo Araku jaoks on kindlasti väljakutseks, kuidas hoida kõik tüdrukud rõõmsad, sest mänguaja pärast hakkavad konkureerima need, kes on harjunud olema oma tiimis esimene valik. Üldjuhul on see treenerite jaoks positiivne probleem kui sul on igale positsioonile mitu head valikut ja ma arvan, et Argo saab sellega päris hästi hakkama. Ja ühtlasi tõestab, et ta ei ole "pehmo" nagu Andrei Ojamets tema kohta naljatades(?) arvas.

Tallinna Ülikooli jaoks ongi kõige tähtsam leida kiirelt hea koosseis ja kokkumäng. Mängijate materjal on neil sel hooajal väga hea.

Kokkuvõtteks

Julija: Usun, et Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool/Eeden on sel hooajal peamised favoriidid kodustele tiitlitele. Balti liiga võitmiseks on ka sel hooajal vaja jagu saada Kaunase naiskonnast, kes kuulu järgi nõrgemaks pole jäänud.

Täna on Tartu eeliseks Tallinna Ülikooli ees parem kokkumäng, aga see muutub ajas, nii et Eesti meistrit täna veel ennustada ei julge. Tore oleks kui Balti liiga finaali jõuaks kaks Eesti naiskonda.