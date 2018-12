Eesti koondis sai maailma võrkpalliliidult kurvastava kirja

Kui esialgu väitis Poola meedia, et Sinilõvid mahtusid edetabelis 24 parema sekka ja saavad suvel heidelda olümpiapiletite nimel, siis paraku jäime tegelikult siiski esimesena valikust välja. Eesti tõusis maailmaedetabelis küll enneolematult kõrgele – 26. kohale –, kuid sellest jäi väheks. Oleks tulnud olla pügal kõrgemal (kuna meist eespool asuv Jaapan on korraldajana koha nagunii taganud, siis nemad kvalifikatsioonis ei osale).

Novembris püsis veel lootus, et tõuseme kellegi loobumise korral ikkagi valitud seltskonda. Puerto Rico olekski tegelikult soovinud ühest kvalifikatsiooniturniirist loobuda. Nimelt toimub kvalifitseerumine mitmes osas: augustis on üleüldine turniir, kus mängitakse välja kuus piletit, ja jaanuaris 2020 eraldi kontinentide valikturniirid. Puerto Rico tahtis osaleda vaid jaanuarikuisel Lõuna-Ameerika võistlusel. Seejärel uuriti maailma võrkpalliliidult, kas oleks võimalik, et Puerto Rico osaleb Lõuna-Ameerika valikturniiril, kuid augustis asendaks neid Eesti.

„Sain FIVB-st kirja, mille kohaselt kaotavad need riigid, kes esimeses ringis ei osale, õiguse osaleda ka teises ehk kontinentaalses ringis,” avaldas võrkpalliliidu president Hanno Pevkur, et ka nö viimane õlekõrs on läinud. Kuigi ametlikult ei ole osalejaid veel kinnitatud, siis mitteametlikult on Pevkurile teada antud, et kõik meeste koondised on osalemist kinnitanud. Naiste poolel leidus üks loobuja – Kuuba.