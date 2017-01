Nädalavahetusel Rumeenias toimunud U20 võrkpalli maailmameistrivõistluste valikturniiril osalenud Eesti võrkpallinaiskond pidi koju jõudma juba eile, kuid hetkeseisuga ei jõuta Tallinna enne homset.

Võrkpallurid pidid Bukarestist kojulendu alustama pühapäeva hommikul Istanbuli kaudu, kuid kuna Turkish Airlines oli Istanbulis möllava lumetormi tõttu kõik lennud tühistanud, pidid tüdrukud ööseks Bukaresti jääma.



Täna hommikul lend lõpuks toimus ja naiskond jõudis Istanbuli, kuid Türki saabudes selgus, et kõik järgnevad lennud on taas edasi lükatud.



"Täna õhtul jäävad nad kindlasti Istanbuli ja peavad öö hotellis veetma. Kuidas ja millal nad koju saavad, on veel lahtine. Reisibürood tegelevad sellega," rääkis Delfile Mihkel Sagar Eesti võrkpalliliidust.



"Eraldi küsimus on ka selles, et peatreener Peeter Vahtra ja osad tüdrukud peavad juba kolmapäeval mängima Saksamaal, kus Kohila naiskonnal seisab ees CEV Cupi mäng. Kuidas nad õigeks ajaks sinna jõuavad, on suur küsimus," lisas Sagar.



Türgi lennufirma Turkish Airlines on viimastel päevadel tühistanud juba 650 lendu.