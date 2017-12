Eesti klubid kindlustasid positsioone - võidu võtsid nii Selver, Tartu kui Saaremaa

Credit 24 võrkpall meistriliiga, Saaremaa vs Bigbank Tartu

Võrkpalli Credit24 Meistriliigas said laupäeval võidurõõmu tunda kolm Eesti klubi – Tallinna Selver, Tartu Bigbank ja Saaremaa võrkpalliklubi. Ka liigatabeli tipp muutusi läbi ei teinud. Täna seisab ees nädalavahetuse suurim maiuspala, kui kohtuvad Selver ja Pärnu võrkpalliklubi.

Liigatabeli teine Saaremaa VK võõrustas Läti meeskonda RTU/Robežsardzet ning sai 3:1 (25:22, 24:26, 25:16, 28:26) võidu. Siim Põlluäär tõi võitjatele 23 punkti (+15), Rauno Tamme panustas 20 silma (+7), kirjutab volley.ee. Saaremaa meeskond näitas vastuvõtul protsenti 56, rünnakuid realiseeriti 39,6-protsendiliselt. Blokist koguti 15 punkti, lätlased teenisid sulustamisega 10 punkti. Kui RTU vastuvõtt oli Saaremaast parem – 62,5% – siis rünnak oli kehvem – 33,3%. Võiduga kindlustas Saaremaa oma teist kohta liigatabelis.

Homme kell 16.00 kohtuvad Urmas Tali hoolealused Jelgava Biolarsiga. „Jelgava pole veel oma maksimumi selle hooaja mängudes näidanud, aga punktide eest tulevad kindlasti võitlema mõlemad meeskonnad. Ise proovime eelkõige sammu mängukvaliteedis edasi teha, tulemust prognoosima ei hakka,“ lisas Tali.

Võidurõõmu said tunda ka Tallinna Selveri mängijad, kes alistasid võõrsil 3:1 (25:19; 24:26; 25:19; 25:15) OC Limbaži ning nii hoitakse jätkuvalt kolmandat positsiooni. Tallinna klubi edukaimaks kerkis 17 punktiga (+8) Taavi Nõmmistu, 14 punkti (+9) lisas Oliver Orav. Selveri vastuvõtuprotsent oli 87,2, rünnakuprotsent 53,3. Vastaste samad näitajad olid vastavalt 84,9 ja 46,7.

Pühapäevases maiuspalas võõrustab Selver kell 16.30 Pärnut. „Muidugi oleks suurepärane Credit24 Meistriliigas võidulainel jätkata. Pärnu vastu tuleb vältida otsevigu ja olla ise efektiivne. Kui suudame olla agressiivsed, rünnata hea protsendiga ja liigseid vigu mitte teha, on meil ka nende vastu võimalik kolm punkti teenida. Oluline on ka keskendumine ja võitlusvaim,“ kommenteeris Selveri juhendaja Austris Stals.

Ka Tartu Bigbank jätkas võidulainel, kui võõral väljakul alistati samuti 3:1 (27:25; 25:20; 22:25; 25:13) Daugavpilsi ülikooli meeskond. Rünnakukoormus jagunes tartlastel ühtlaselt, resultatiivseimaks tõusis 16 punktiga (+11) Martin Ruul, Markus Uuskari lisas 15 punkti (+11). Bigbanki üleolek kajastus igas elemendis: vastuvõtt 81,6% vs 65,3%, rünnak 52,9% vs 41,7%, blokk 14 vs 6.Tabelis hoitakse jätkuvalt neljandat kohta. Täna kohtub Bigbank kell 16.00 Jekapbilsiga.

Kaotusega pidid leppima Rakvere VK ja TTÜ. Rakvere tunnistas Jekapbilsi Luši 3:0 (25:23, 25:22, 25:20) paremust. Tanel Uusküla oli Rakvere edukaim 12 punktiga (+5), Siim Ennemuist lisas 10 silma (+7). Rakvere vastuvõtt oli 54,2%, rünnak 47,9%, Jekapbilsi samad näitajad olid 55,6% ja 55,9%. Pühapäeval kell 17.00 kohtub Rakvere Daugavpilsi ülikooliga.

TTÜ jäi 0:3 (22:25; 21:25; 15:25) alla Jelgava Biolarsile ja jätkab 14. kohal. Pühapäeval kohtutakse RTUga.