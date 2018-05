Eesti jõudis finaalturniirile juba väga lähedale: Belgiale võib ka kaotada, piisab Rootsi ja Slovakkia võitmisest

Eesti lõi laupäeval Rakveres rabeda mänguga Rootsit 3 : 1 ja jätkab Euroopa Kuldliiga A-grupis täisedu, kolme võiduga. Kuna lähim ohustaja Belgia võitis Slovakkiat kodus vaid 3 : 2 ja kaotas sellega ühe punkti, ei pruugi neil sel pühapäeval peetavas kordusmängus Eesti püüdmiseks piisata isegi 3 : 0 võidust. Kui Gheorghe Creţu hoolealused kolmapäeval Rootsile ja järgmisel nädalal Slovakkiale tabelipunkte ei loovuta (võidavad 3 : 0 või 3 : 1), pääseb Eesti grupi võitjana juuni keskel Tšehhis toimuvale finaalturniirile. Peale automaatselt endale koha kindlustanud võõrustajate ja Eesti on B-grupist head väljavaated sinna jõuda Türgil. C-grupis on seis keerulisem, Soomel ja Portugalil on kaks võitu, Tšehhil ja Hispaanial üks.

Belgiat 3 : 1 võites näitasid Sinilõvid nauditavat tipptaset. Võit Roots üle tuli kangutatult, jõuga. Tegelikult oli selline töine mäng praegu hea, ilmnesid meie nõrkused ning saadi katsetada vahetusmängijaid ja varuplaane. Mida me teada saime?