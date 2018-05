Eesti homne vastane Slovakkia mängib Euroopa Kuldliigas noortega

Eesti võrkpallimeeskond alustab homme Euroopa Kuldliigat, kohtudes võõrsil Slovakkiaga.

Slovakkia peatreener Andrej Kravarik ütles CEVi koduleheküljele antud usutluses, et nende tiimis on lausa neli koondise debütanti - Martin Jančura, Jakub Ihnát, Jakub Kováč ja Patrik Lamanec.

"Meie meeskond on noor ja see on mängijatele suureks väljakutseks. Loodetavasti kasutavad nad selle võimaluse end rahvusvahelisel areenil näidata ära," rääkis Kravarik, kelle koondisekutsest ütlesid mitmed vanemad tegijad ära. Kogenud mängijaid on tiimis kolm - Emanuel Kohút, Matej Paták ja Tomáš Kriško.

Slovakkia kogenematu meeskond kaotas hiljuti kõik kolm Tšehhiga peetud sõprusmängu.

Lisaks slovakkidele tuleb Eestil alagrupis mängida ka Belgia ja Rootsiga.

Rahvusmeeskonna mängud Euroopa Kuldliigas:

• 19.05. võõrsil Slovakkia – Eesti, Poprad (Slovakkia)

• 23.05. kodus Eesti – Belgia, Rakvere

• 26.05. kodus Eesti – Rootsi, Rakvere

• 30.05. võõrsil Rootsi – Eesti, Nyköping (Rootsi)

• 03.06. võõrsil Belgia – Eesti, Kortrjik (Belgia)

• 06.06. kodus Eesti – Slovakkia, Rakvere