Eesti finaali vaadanud Cretu: Orav on arenenud, kuid peab täismeheks saama

Koondisse kuuluvatele võrkpalluritele hingetõmbeaega ei anta. Eile lõppes kohalik finaalseeria, juba täna kell 13 koguneb koondis.

Eesti koondise juhendaja Gheorghe Cretu saabus eile Tallinna ning vaatas Tallinna Selveri ja Tartu Bigbanki matši. Delfi kasutas võimalust ja küsis, mida rumeenlane Selveri võiduga lõppenud kohtumisest arvab.

Cretu tõdes, et võrreldes Poola liigaga palju on oma vigasid ja pudistamist. „Mehed on närvilised. Eks see ole juba kuues mäng ka, platsil on palju emotsioone ja vähem puhast võrkpalli,“ nentis Cretu, kelle sõnul on Poola noormängijate tase kõrgem lihtsal põhjusel. „Nemad ju kasvavad üles suurte nimede keskel ja nõudmised on hoopis teised. Muidugi on nad hoopis teistsuguste oskuste ja kogemustega.“

Mis mulje koondise kandidaadid jätsid? „Nad on arenenud. Mulle meeldis see, kuidas Selveri libero Denis Losnikov teatud olukordades tegutses. Samuti Karli Allik. Mulle meeldis ka Tartu keskblokeerija (Mart Naaber). Raidul (Rikbergil) oligi raske mängus olla, kui teda nii palju ei kasutata. Oliver Orav on kenasti arenenud, kuid tal on vaja täismeheks saada – areneda füüsiliselt, koguda võimsust. Ka tehniliselt, pean silmas eri rünnakusuundi,“ analüüsis Cretu.