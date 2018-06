Eesti B-koondis mängib kodusel turniiril Itaalia, Venemaa ja Iraani järelkasvutiimidega

Sel suvel esmakordselt koostatud Eesti võrkpalli B-koondis osaleb 8.-10. juunil Tallinnas Audentese spordihallis peetaval turniiril Tallinn International Volleyball Cup.

Tugevatasemelisel turniiril osalevad lisaks Eestile Itaalia, Venemaa ja Iraani järelkasvutiimid. Seega saab Eesti end võrrelda kolme maailma võrkpalli absoluutsesse tippu kuuluva võistkonnaga.

B-koondise peatreener on Urmas Tali. „Selline tugeva tasemega turniir peaks mängijatele olema väga hea motivatsioon. Igaühel on võimalus näidata, mis mehega tegu on, koondise õhkkond on hoopis teistsugune kui klubis,“ rääkis Tali, vahendab volley.ee.

„B-koondise eesmärk on ka tagada, et koondise järelkasv omaks teadmist, milline käekiri koondisel ja peatreener Cretul on ja et tema saaks selgema pildi B-koondise mängijate tasemest. Et Cretu oleks vajadusel nii-öelda tagala kindlustatud,“ lisas Tali.

Tallinn International Volleyball Cupi ajakava:

08. juuni

17:00 Itaalia - Venemaa

20:00 Eesti - Iraan

09. juuni

17:00 Iraan - Venemaa

20:00 Eesti - Itaalia

10. juuni

17:00 Iraan – Itaalia

20:00 Eesti – Venemaa

B-koondise kandidaadid:

Sidemängijad: Robert Viiber (Assoc. Jovens Fonte Bastardo, Portugal), Markkus Keel (Pärnu Võrkpalliklubi), Renet Vanker (Selver Tallinn).