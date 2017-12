Eesti aasta treener Creţu: see on tegelikult väga paljude inimeste töö

Eile valiti Eesti aasta treeneriks rumeenlane Gheorghe Creţu. Temast sai Avo Keele (2010) järel teine võrkpallitreener, kellele on ulatatud Kuldne Kristjan. Korvpallitreener Jaak Salumetsa on tunnustatud kaks korda (1991, 1993) ja korra on parimaks valitud jalgpallikoondise endine juhendaja Tarmo Rüütli (2011). „Juba kandidaatide hulka nimetamine on suur au,” lausus Creţu eile pärastlõunal, kui lõplik valik seisis alles ees ja tal ei olnud võidust aimugi. „Tegelikult on see väga paljude inimeste töö.”

Enne õhtusele pidulikule galale minemist osales Creţu Eesti võrkpallihooaja lõpetamisel, mis toimus äsja avatud Teras Beachi rannahallis. Eesti aasta meesvõrkpalluriks nimetati oodatult Robert Täht, naisvõrkpalluriks 19-aastane Kertu Laak ja treeneriks Rakvere Balti tšempioniks tüürinud Urmas Tali. Rannavollepaaridest kuulutati parimateks Kristi Nõlvak ja Mari-Liis Graumann ning Kusti Nõlvak ja Mart Tiisaar.